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七股鹽山接待越南參訪團 分享鹽業轉型成功經驗

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導
台南七股鹽山。記者莊曜聰／攝影
台南七股鹽山。記者莊曜聰／攝影

越南寧順省政府參訪團6日訪臺鹽七股鹽山，由七股鹽場場長李俊宏代表接待秘書長範晉景等28位代表，寧順省擁有日照充裕、高鹽度海水、風力強等優勢條件，數百年來以傳統引海水曬鹽法產鹽，素有越南南方鹽都之稱，七股鹽場則為台灣昔日曬鹽重要據點，雙方在鹽業基礎下交流，互動融洽，並留下珍貴的合影紀念。

寧順省政府一行成員走訪七股鹽山園區，由專業人員導覽解說下，參觀鹽工主題特展及鹽田老照片、推台車等活動，並體驗攀爬鹽山、搭乘遊園車，品嘗台鹽鹹冰棒，親手製作鹽罐DIY，度過了一段精彩豐富的鹽山之旅。

七股鹽場曾為台灣最大曬鹽場，走過傳統曬鹽到機械收鹽時代，後來於2002年停止曬鹽轉型觀光，七股鹽場停止曬鹽後，由通霄精鹽廠肩負產製全台民生用鹽責任，七股鹽山則因保留台灣曬鹽文史，而成為雲嘉南沿海知名景點。

本次越南參訪團來台觀摩臺鹽公司七股鹽山，交流鹽業轉型觀光、場域設計、環境教育等多元經營面向。臺鹽公司歡迎越南國際參訪團的到來，互相交流鹽業知識、經驗，並協力促進鹽產業文化共榮、共好，同時呼應了新南向PLUS的外交精神，深化台越民間交流情誼。

觀光 越南

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