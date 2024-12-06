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統一7-ELEVEn獅隊長陳傑憲來了 OPEN!大氣球遊行明登場

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
統一7-ELEVEn獅隊長陳傑憲將現身「OPEN!大氣球遊行」。圖為陳傑憲日前出席GQ年度風格大賞。（記者沈昱嘉／攝影）
統一7-ELEVEn獅隊長陳傑憲將現身「OPEN!大氣球遊行」。圖為陳傑憲日前出席GQ年度風格大賞。（記者沈昱嘉／攝影）

受到全台大朋友小朋友喜愛的第17屆「OPEN!大氣球遊行」將於12月7日登場，今年除了規劃20顆大氣球與20顆落地大氣球外，更邀請到統一7-ELEVEn獅隊長陳傑憲與球員潘傑楷、林安可、邱智呈、郭俊麟、教練林岳平以及萊恩和盈盈於當天下午一同現身大遊行，歡迎大朋友、小朋友一起前往高雄同樂。

第17屆「OPEN!大氣球遊行」活動精彩豐富，除了有多顆大氣球飄揚與結合多元舞蹈表演團隊，更首次舉辦售票OPEN!親子運動嘉年華與超人力霸王舞台SHOW。其中統一7-ELEVEn獅隊長陳傑憲與教練林岳平將領軍現身遊行現場，沿途會播放統一尚勇加油曲，同步參與遊行的還有潘傑楷、林安可、邱智呈、郭俊麟與30位統一7-ELEVEn獅球員。

今年活動精采度更勝以往，除了有包含OPEN!家族成員等20顆大氣球與20顆落地氣球齊登場，12月7日至8日兩天特別規劃來自日本橫濱知名的售票場域「OPEN! Urban Sports Festival」，引進時下最潮流兒童跑酷運動表演與體驗，結合親子三對三足球、雙人花式跳繩、U型滑板與親子跑酷，首次登場祭出親民優惠價，每日預售票只要349元起，一票玩到底。

統一7-ELEVEn獅 親子 陳傑憲

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