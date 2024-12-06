高雄四大豪宅揭新實登 房價天花板又突破了

高雄近年受惠於台積電（2330）議題，各區房價屢創新高，豪宅也不例外，美術館特區指標豪宅預售案「御皇苑」去年以單價7字頭打破高雄豪宅紀錄，今年高樓層又再度揭露一筆單價84.7萬元交易。

成屋案「高雄HH」今年也站上7字頭成交行情；亞洲新灣區豪宅「國城定潮」也首度站上6字頭大關。業者表示，今年創價個案除了具有強大的品牌實力，同時具有獨特地段優勢及特殊產品規劃，成功吸引高資產族群。

根據內政部實價登錄最新資料顯示，位於美術館特區的豪宅預售案「御皇苑」，今年9月頂樓戶以總價1億1,998萬元成交，該交易含三個平面車位，扣除後每坪價格達84.7萬元，改寫高雄豪宅價格天花板。

而同樣位於美術館特區且屋齡已有8年的豪宅案「高雄HH」，14樓在今年2月以總價9,957萬元成交，拆算車位後每坪成交單價72萬元，創下區域成屋豪宅紀錄。

住商不動產美術館加盟店長莊宗穎指出，「御皇苑」以8字頭寫下高雄豪宅新歷史，除了品牌因素，美術館特區在道路退縮、綠化、人行動線都有法規規定，居住氛圍吸引不少高資產族，順勢推高該區房價。

不過以目前市場上來說，新案的成交單價大約在50萬元上下，7、8字頭超出市場行情均屬個案表現。

位於亞洲新灣區指標建案「國城定潮」，目前已累積103筆交易，今年6月38樓以總面積140.18坪，總價8,490萬元成交，扣除車位後每坪單價達65.1萬元，為近年來區內首度突破6字頭大關的豪宅案。

另外由遠雄建設與洲際酒店聯手打造的「遠雄THE ONE」，今年7月揭露57樓總面積約140.74坪，以單價58.2萬、總價7,239萬元成交交易，創下社區最高單價紀錄。

住商不動產亞洲新灣區加盟店店長江炳賞表示，亞灣區地處精華地帶，不論是交通或是生活機能都相當完善，又有輝達、鴻海（2317）、超微等AI產業龍頭匯聚，發展前景相當受到市場看好。

他表示，亞灣區推案大多以大坪數豪宅為主，案量相當稀少，過去五年的代表性豪宅高樓層行情差不多在5字頭，如今「國城定潮」、「遠雄THE ONE」雙雙打破行情，除受到區域發展的帶動，建案本身價值也逐漸顯現。

房市業者表示，雖然政府祭出一波又一波打炒房政策，不過對於剛性需求及有資產配置需求的族群相較不受影響，反而有實力的買家會更加集中，也促使豪宅價格呈現「穩中有升」的現象。