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蛋白區也愈買愈小！雙北這區最慘、5年少8坪

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房仲統計雙北住宅平均坪數減少最多的前五名行政區，其中台北北投區五年間平均坪數減少5.2坪最多，新北五股區減少7.9坪。房市示意圖／永慶房產集團提供
房仲統計雙北住宅平均坪數減少最多的前五名行政區，其中台北北投區五年間平均坪數減少5.2坪最多，新北五股區減少7.9坪。房市示意圖／永慶房產集團提供

小宅化現象大多出現在都會區的精華地帶，但隨著房價的不斷高漲，「小宅化」也出現向外擴張跡象。

永慶房產集團彙整台北市和新北市坪數減少最多前五名行政區，其中新北市五股區，五年平均購屋坪數減少約8坪最多，台北市平均坪數減少最多的則是北投區，五年間平均坪數減少了5.2坪。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，北投區距離台北市中心有一段距離，且有一大部分處於山區，過往房價相對於北市其他區域較為親民。

但隨著市中心房價高漲、缺乏開發素地，帶動北投區等蛋白區房價上漲，北士科設立後，工作及久居人口增多，建商也開始推出小坪數建案吸引單身、工作人士，讓北投區平均坪數少了5.2坪的空間，位居台北第一。

除了北投區，同樣屬於蛋白的南港區也登上榜單。陳金萍指出，過往南港區因部分土地屬保護區，發展較為不均，不過隨著台北蛋黃區價格攀高，加上南港區積極轉型，擁有東區門戶計畫、三鐵共構及軟體園區等利多，促使南港區房價猛漲，建商也推出總價較低的小宅產品。

根據統計，南港區平均單價從54.1萬元漲至75萬元，漲幅高達38%，成為此次統計中台北房價漲幅最多的區域，甚至一舉超越內湖、士林等區域，而平均坪數則從46.3坪降至41.7坪，減少4.6坪。

新北市五股區從2020年的44.0坪縮減至2024年的36.1坪，減少約7.9坪，相當於一間房間大小，但房價在五年間平均單價從2字頭升至3字頭，漲幅高達44.7%。

陳金萍指出，五股區過去一直被視為新北市的「房價凹陷區」，然而隨著洲子洋重劃區發展逐漸到位，加上五泰輕軌交通願景，吸引首購族、小資族進駐，帶動房價上揚，但在薪資增加幅度追不上房價上漲速度的狀況下，民眾只得紛紛轉往坪數較小的住宅產品，使得購屋坪數明顯縮減。

林口區近年來發展快速，特別是機場捷運、智慧園區建設，以及半導體大廠在此設廠，都為該區吸引了大量人口，並推動了當地房市的熱絡，尤其吸引很多口袋較深的台北市購屋客、換屋族、退休族等族群，帶動房價迅速攀升。

陳金萍指出，林口區2024年平均單價41.1萬元，近五年漲幅高達55%，房價漲勢十分猛烈，同時也讓民眾難以負擔，觀察林口區的平均坪數從2020年的56.5坪下降至2024年的51.4坪，減少了5.1坪空間，僅次於五股區。

台北市近五年住宅坪數減少最多前五名行政區 資料來源／永慶房屋
台北市近五年住宅坪數減少最多前五名行政區 資料來源／永慶房屋
新北市近五年住宅坪數減少最多前五名行政區 資料來源／永慶房屋
新北市近五年住宅坪數減少最多前五名行政區 資料來源／永慶房屋

房價 機場捷運

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