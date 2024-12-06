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政經不確定性情況下 醫療保健產業仍強勁

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

在政治和經濟不確定的情況下，醫療保健仍然是一個強勁的行業，儘管貿易緊張和監管複雜性等挑戰，但醫療產業的防禦性質、併購驅動以及治療與醫療保健資訊等領域不斷變化，成為對投資者具有吸引力的避難所。兆豐投信表示，此時應為逢低布局醫療基金的時點。

兆豐生命科學基金研究團隊表示，近期川普提名疫苗懷疑論者小羅伯特甘迺迪擔任衛生部長，引起了人們的注意，因甘迺迪以其對疫苗有爭議的觀點而聞名，澄清支持免疫接種，並且不打算禁止免疫接種。

綜上所述，醫療保健的韌性和不斷變化的政策為投資者提供了機會，特別是在併購驅動的創新和預防性健康措施等領域。不同的醫療保健領域現在有不同的前景。

兆豐生命科學基金研究團隊表示，醫療保健的整體前景良好。其中，大型醫療保健股在產業佔據主導地位，儘管中小型股基本面強勁，但其股價能具吸引力。

展望未來，政治確定性應該會促使投資者重新進入生技醫療相關市場，儘管貿易緊張和通膨壓力仍然存在，但它們對醫療保健的影響將有限。

此外，川普領導下併購活動的增加可能會重振陷入困境的中小型企業，令人放心的是川普的政策應該避免大幅削減醫療保健福利計畫，建議投資人可布局醫療相關產業基金納入資產配置。

併購 川普

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