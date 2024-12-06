新北中和「德光安居」社宅估2029年完工 供258戶入住

國家住都中心6日宣布，新北市中和區推出「德光安居」社會住宅新建統包工程，即日起公告上網招標至2025年1月14日止，歡迎各方廠商踴躍投標，預計2029年完工，將為新北市再提供約258戶社會住宅。

國家住都中心介紹，「德光安居」社宅基地位於中和區德光路及莒光路口，原為公路人員訓練所教練場，北側為已決標待開工的「德穗安居」社宅基地，西南側鄰近興建中的「莒光安居」社宅基地。

該基地周邊有實踐國小、積穗國中、海山高中、民享市場、環球購物中心、員山公園及板橋體育場等，不只生活機能完善便利，位於中和、板橋及土城區中心位置，基地車行8分鐘即達四鐵共構的板橋站，距國道3號中和交流道車程也只要10分鐘，交通區位便利。

「德光安居」將提供258戶居住單元，並規劃設置日照中心，提升在地社福服務機能，亦將透過無圍牆設計，串聯基地南側既有廣場綠地，打造優質的鄰里休憩空間。

國家住都中心表示，將持續於全國各地興建社會住宅，打造宜居的社區環境，以滿足民眾安居的需求。