川普距離就任美國總統的時間趨近，法人指出，在電動車產業方面，2025年全球電動車可望維持雙位數成長。雖然一度傳出川普團隊可能會計畫取消電動車稅收抵免，但另方面也有傳出自駕車相關法規可能將研擬放寬，可望再掀新一波智能車成長潮。

法人表示，隨著電動車滲透率持續提升，產業創新趨勢延續，後續表現仍可留意，連帶與電動車息息相關之多元電力發展與相關儲能設備需求亦廣受矚目，建議投資人不妨透過兼顧電動車與多元電力之雙電基金來布局，把握投資契機。

此外，觀察投信發行電動車相關基金表現，近一月累積漲幅都超過5%，今年來更是都有雙位數的表現，其中在上述二期間表現最佳的產品為群益智慧聯網電動車基金，近一月上漲7.6%、今年來上漲28.7%。

群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷表示，市場關注川普上任後政策方向，在電動車產業方面，電動車大廠特斯拉執行長馬斯克將擔任政府效率部負責人，該部門旨在削減不必要支出，優先考慮具有成本效益的綠色能源和創新技術。

市場推測將有助推動讓美國本土企業和汽車製造商更容易進行的永續實踐法則，促進美國電動汽車公司的競爭優勢，進一步帶動電動車產業發展。

不過，川普上任後是否調整美國IRA法案仍須關注，然因IRA法案所提供之生產稅務抵免（production tax credits, PTC）的電動車產業相關廠房坐落於支持共和黨的州比重較高，基於當地就業考量，倘若政策進行微調，帶來的影響應有限。

洪玉婷進一步指出，而在中國與歐洲市場方面，中國2025年成長可望受惠智能駕駛與新車款推出，歐洲在2025年將有更嚴格的二氧化碳排放標準出爐，車廠加速佈局電動車，皆有利2025年全球電動車維持雙位數成長。

除此之外，鑒於電動車的行駛需要用電，以及能源轉型同樣為各國所重視，以達穩定供電與減碳目標，故對於太陽能發電與風力發電等相關基礎建設佈建需求高。

舉例而言，歐洲風電安裝速度加快，進一步帶動風力發電機與海纜之商機，而由電力所衍生出的儲能商機亦不容小覷，故建議投資人不妨透過兼顧電動車與多元電力的雙電基金來布局，把握投資契機。