搶人大作戰！七大餐飲集團啟動調薪計畫 這四家喊要千人

歲末年終來臨，餐飲業加薪潮鳴槍起跑，因應明年展店需求，紛紛啟動加薪與招募計畫。包括爭鮮餐飲集團、藏壽司、三商餐飲（7705）、豆府（2752）、王品（2727）集團、饗賓集團和全家餐飲（7708）在內的七大餐飲集團，均宣布將進行調薪。其中，爭鮮、藏壽司、三商餐飲和全家餐飲等四家業者更計劃明年招募超過千人，以解決人力缺口並支持業務擴展。

餐飲人力市場近年競爭激烈，加薪已成為企業吸引人才、降低流動率的重要手段。國內迴轉壽司龍頭爭鮮啟動新一波門市人員調薪計畫，自12月起加薪，連兩年調薪總幅度最高達24.4％。藏壽司則是不到半年二度加薪，繼7月第一波調薪，12月再啟動店舖加薪，此波調幅最高達10.8%，合計全年平均調薪幅度最高達18.9%。全台擁有超過400間直營店的三商餐飲，與餐飲股王豆府也預計明年1月1日起調薪。另外，包括王品集團、饗賓集團、全家餐飲則表示，確定明年將加薪，只是幅度仍在評估中。

在招募人數方面，包括王品、爭鮮、三商餐飲、全家餐飲皆喊出，明年將招募1000人（含）以上，以補足人力缺口和因應店數增加。

爭鮮餐飲集團表示，為留住人才，同時因應展店需求，12月啟動全員調薪，同時新增「資優人員津貼」以激勵員工，門市人員月薪最高達43,800元，調漲最高達9.2％，連兩年調薪總幅度最高達24.4％。爭鮮餐飲集團目前共有5品牌、近300家門市，為全台店家數最多的迴轉壽司，明年持續有拓店計畫，預計新開12家店，並釋出1200名人力需求。

藏壽司為明年續展5至10家門市做準備，大舉招才，再啟動第二波加薪。繼7月第一波調薪，12月啟動店舖加薪，12月起店長候補一職，加上全勤津貼起薪52,000元。區域限定儲備幹部，加上全勤津貼每月起薪44,000元，此波調幅最高達10.8%。同時依各店舖營運需求，12月起調漲時薪195元至218元不等。

豆府也在為明年的百店計畫做準備，預計從2025年起，啟動加薪計畫，加薪幅度為6～9％，另亦規劃在2025年擴大徵才450人。豆府截至第3季家數達79家，且新增門店數多為聚餐型的集團品牌，迎合疫後社交所需，包含「涓豆腐」從22家增加到26家，「北村豆腐家」從18家增加至20家，「姜滿堂」與「帕泰家」也都增加到6家門店。

三商餐飲表示，明年起將調高門市人員薪資水準，平均調薪2~3%，預計招募1,000人，目標2025年展店數要超過今年水準。