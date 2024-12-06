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房市熱嘉義市「地王」再由這家銀樓蟬聯 明年公告現值調升

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
「湖子內區段徵收區」因公共設施完善，居住環境品質提升，建商持續推案，買賣交易熱絡，公告土地現值平均調整3.34％。圖／嘉市府提供
「湖子內區段徵收區」因公共設施完善，居住環境品質提升，建商持續推案，買賣交易熱絡，公告土地現值平均調整3.34％。圖／嘉市府提供

台積電嘉科園區建廠，帶動生活機能佳的嘉市房市交易熱絡，新建案每坪站上3字頭，明年土地現值，經嘉市地價及標準地價評議委員會評議通過，土地現值平均調幅3.03％，占市價百分比為92.40％。

「地王」仍由中山路兩側東起國華街西至忠義街商業區的榮段2小段70－22地號土地、「金豐成銀樓」蟬聯，每平方公尺31萬5324元，每坪約104 萬元。

市府說，明年地價調整作業期間，實價登錄申報案件數較前期明顯增加，公告土地現值調整，受重大開發建設持續推動及整體經濟等因素影響，住宅價格指數及都市地區地價指數均呈現上漲趨勢，反映公共建設效益、土地開發成果及市場成交行情。

市府表示，針對嘉市重大公共建設開闢及整體開發區，如「湖子內區段徵收區」，因區內公共設施完善，居住環境品質提升，建商持續推案，買賣交易熱絡，公告土地現值平均調整3.34％，其餘成熟區域，多為微幅調升，全市公告土地現值調整結果，明年1月1日公告。

本次公告土地現值符合內政部目標為達市價9成，依規定每年公告調整，作為課徵土地增值稅的依據，並應隨一般正常交易 價格變動情形調整。

市府說，民眾可利用地政處、地政事務所或內政部等網站查詢，另土地現值表及地價區段圖均陳列於地政事務所（國華街245號8樓），供民眾閱覽或上班時間人工電話查詢（05）2246501轉302免費服務，地價資訊同步公開在「嘉市府政府資料開放平台」提供民眾下載。

嘉市「地王」由中山路兩側東起國華街西至忠義街商業區的榮段2小段70－22地號土地、「金豐成銀樓」蟬聯，每平方公尺31萬5324元，每坪約104 萬元。圖／嘉市府提供
嘉市「地王」由中山路兩側東起國華街西至忠義街商業區的榮段2小段70－22地號土地、「金豐成銀樓」蟬聯，每平方公尺31萬5324元，每坪約104 萬元。圖／嘉市府提供

內政部 市價

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