台中九大國際級建築出爐！刷新全台國際建築密度新高

台中市以國際建築設計密度之冠聞名，如今再度突破自我，將迎來包寶璽天讚、寶輝101 Theater South、聯聚理安大廈、忠泰老佛爺、台中之鑽、台中巨蛋，以及台中綠美圖等九大最受期待的國際級建築新作，隨著這些作品逐一亮相，也再次鞏固台中「全台國際建築密度最高城市」的領先地位。

建築師余曉嵐表示，台中位於台灣樞紐，雖經歷921地震摧殘，但歷任台中市長勵精圖治努力擘劃，並積極辦理國際競圖，希望化危機為轉機帶動經濟成長，反而促成台中與國際建築師接軌的契機。

再加上高鐵一日生活圈，護國神山群的進駐，台商鮭魚返鄉等，更讓台中迎接百年的機遇，許多企業與建設公司為提升形象與創造業績，更是引進許多國際大師，造成國內外建築師在台中這一塊大畫布同場競技的盛況。

目前，台中公共建設中最受矚的，就是水湳中央公園特區的「綠美圖」，該建築由普立茲克建築獎得獎建築師妹島和世聯手西澤立衛共同打造，整體建築量體群共8棟，透過分齡、分棟的設計，讓讀者可以找到對應的閱讀空間，預計2025年底將完工啟用。

另外，位於14期的「台中巨蛋」也禮聘日本建築大師隈研吾操刀，結合台中大甲的藺草編織文化，以類似竹簍的外觀打造全台唯一「雙蛋」建築設計，主場館能容納1萬5,500人，副場館則有3,000至5,000座位，預計2030年完工。

住宅方面，位於北區科博草悟道上的「忠泰老佛爺」即將落成，該案不僅是時尚傳奇大師卡爾·拉格斐全球唯一住宅作品，同時也邀請到日本皇室御用景觀設計師三谷康彥、英國地景裝置藝術家沃爾夫岡·巴特瑞斯共同打造。

34層樓地標建築，規劃70至140坪產品，社區內也引進首家結合Share Lounge的TSUTAYA BOOKSTORE、日本精品咖啡品牌ONIBUS COFFEE進駐，還有匯聚全球知名設計選品、家具選品店「明日聚落」，成功吸引自營商、企業主、醫師、科技業等置產族群目光。

七期部分則有「寶璽天讚」，由業界公認的豪宅鼻祖寶璽建設，攜手全球前三大建築事務所「Nikken Sekkei」聯手打造，展現頂尖國際高度。

該案同時是七期新市政中心唯一面南超大棟距個案，規劃坪數100至130坪、總銷120億元，雙強合作的卓越設計尚未正式推出，便已引起市場熱議，遠超市場的開發強度及規模，展現出寶璽建設對於拓展台中國際視野及建築美學的決心，一舉一動備受各界高度關注。

基地位於市政北二路、河南路口國家歌劇院旁的「寶輝101 theater south 」，秉持打造歌劇院聚落的國際格局，攜手長期合作的各領域國際設計團隊，外觀設計更由美國超高層權威，洛杉磯Johnson Fain建築師事務所主持人Scott Johnson親自操刀，「寶輝秋紅谷」也是他的代表作，此次還邀請日本前五大營造的日商大林組合作，廣受市場迴響。

此外，聯聚建設今年推出的豪宅案「聯聚理安大廈」，以及商辦案「聯聚中維大廈」，分別禮聘義大利ACPV及日本建築師隈研吾打造。其中，「聯聚理安大廈」規劃樓高39樓，總戶數74戶，根據實價登錄，目前已揭露14筆破百單價交易，高樓層單價更來到每坪127萬元，創下台中房市新高價。

由余曉嵐建築師事務所與Aedas總裁Keith Griffiths共同設計的台中商銀企業總部「台中之鑽」，建築設計融入了財富、珠寶、聚寶盆等意象，呈現出水晶般剔透的外觀，整體高度達225公尺，樓高38層、地下10層，並深達36公尺，是全台地下最深的高樓。在建築設計、型態或工法用料方面都是頂尖水準，並榮獲多項國際建築設計大獎的肯定。