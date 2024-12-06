幸福指數大調查／桃園市 著重育兒、教育

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北報導
經濟日報與國泰人壽共同主辦的「2024縣市幸福指數大調查」，下午舉行記者會公布結果，桃園市市長張善政出席致詞。記者林伯東／攝影
經濟日報與國泰人壽共同主辦的「2024縣市幸福指數大調查」，下午舉行記者會公布結果，桃園市市長張善政出席致詞。記者林伯東／攝影

桃園市在2024縣市幸福大調查中拿下第五名，桃園市長張善政昨（5）日表示，桃園是六都中，平均年齡最年輕的城市。因此，將「生兒育女」和「教育」列為重要施政方針。未來還要向各縣市多學習，以掌握更多讓市民幸福的訣竅。

張善政昨天在記者會上分享讓市民幸福的心法時指出，他說，從未想過桃園市能獲得「幸福指數」及「地方政府施政滿意度」兩項第五名，而且還獲得「最佳進步獎」，一口氣進步七名，令他苦惱「明年怎麼辦」？」未來唯有繼續努力，更要感謝市府團隊、市議員們的支持，以及最重要的是市民們的肯定。

他坦言，在選市長時，就發現桃園市是一個充滿挑戰的地區，不是一、兩年就能馬上看到成效的。他舉航空城的開發為例，經過多少任縣長、市長，「到我手上好不容易明年才能推出建設」。過程十幾年桃園除了機場捷運之外，沒有自己的捷運。第一條捷運只有一小段，力拚後年通車。

他要求市府團隊首長，不是光看一任、或是二任的任期，而是要思考20年後的桃園市會是什麼樣子？並朝此方向去規劃。桃園是六都中，平均年齡最年輕的城市。不論是人口自然成長率、或是遷入戶籍的成長率，都是全台第一。因此，「生兒育女」和「教育」相關政策是最重要的。

張善政 機場捷運

延伸閱讀

唐吉訶德桃園店開幕 張善政逛完直誇「滿滿日本味」

影／SRF爭議延燒！張善政遺憾經濟部沒有考慮2重點

桃園新民停車場砍掉重練 2026年興建2大樓將成新地標

桃園114年度總預算三讀通過 張善政感謝議會給彈性

相關新聞

幸福指數大調查／台中市首度奪冠 嘉市排第二

經濟日報與國泰人壽共同主辦的「2024縣市幸福指數大調查」昨（5）日公布結果，由台中市首度奪得冠軍、幸福常勝軍嘉義市拿下...

幸福指數大調查／台中市 打造宜居城市

台中市13年來首度拿下縣市幸福指數冠軍，台中市長盧秀燕昨（5）日表示，市府團隊的目標就是把台中打造成為最宜居、生活品質最...

幸福指數大調查／嘉義市 帶動地方創生

嘉義市昨（5）日拿下2024縣市幸福指數第二名，嘉義市長黃敏惠表示，市府團隊真的很努力，透過十大旗艦計畫，啟動「西區大發...

幸福指數大調查／台北市 推進希望首都

台北市在「2024縣市幸福指數大調查」拿下第三名，台北市副市長林奕華昨天代表市長蔣萬安出席，她表示，透過這樣有意義的指數...

幸福指數大調查／花蓮縣 振興在地旅遊

花蓮縣在「2024縣市幸福指數大調查」拿下第四名的佳績，花蓮縣長徐榛蔚指出，去年花蓮榮獲永續觀光城市獎項，成為亞洲最好客...

幸福指數大調查／桃園市 著重育兒、教育

桃園市在2024縣市幸福大調查中拿下第五名，桃園市長張善政昨（5）日表示，桃園是六都中，平均年齡最年輕的城市。因此，將「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。