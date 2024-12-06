幸福指數大調查／桃園市 著重育兒、教育

桃園市在2024縣市幸福大調查中拿下第五名，桃園市長張善政昨（5）日表示，桃園是六都中，平均年齡最年輕的城市。因此，將「生兒育女」和「教育」列為重要施政方針。未來還要向各縣市多學習，以掌握更多讓市民幸福的訣竅。

張善政昨天在記者會上分享讓市民幸福的心法時指出，他說，從未想過桃園市能獲得「幸福指數」及「地方政府施政滿意度」兩項第五名，而且還獲得「最佳進步獎」，一口氣進步七名，令他苦惱「明年怎麼辦」？」未來唯有繼續努力，更要感謝市府團隊、市議員們的支持，以及最重要的是市民們的肯定。

他坦言，在選市長時，就發現桃園市是一個充滿挑戰的地區，不是一、兩年就能馬上看到成效的。他舉航空城的開發為例，經過多少任縣長、市長，「到我手上好不容易明年才能推出建設」。過程十幾年桃園除了機場捷運之外，沒有自己的捷運。第一條捷運只有一小段，力拚後年通車。

他要求市府團隊首長，不是光看一任、或是二任的任期，而是要思考20年後的桃園市會是什麼樣子？並朝此方向去規劃。桃園是六都中，平均年齡最年輕的城市。不論是人口自然成長率、或是遷入戶籍的成長率，都是全台第一。因此，「生兒育女」和「教育」相關政策是最重要的。