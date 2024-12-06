幸福指數大調查／花蓮縣 振興在地旅遊

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
經濟日報與國泰人壽共同主辦的「2024縣市幸福指數大調查」，下午舉行記者會公布結果，花蓮縣縣長徐榛蔚出席致詞。記者林伯東／攝影
經濟日報與國泰人壽共同主辦的「2024縣市幸福指數大調查」，下午舉行記者會公布結果，花蓮縣縣長徐榛蔚出席致詞。記者林伯東／攝影

花蓮縣在「2024縣市幸福指數大調查」拿下第四名的佳績，花蓮縣長徐榛蔚指出，去年花蓮榮獲永續觀光城市獎項，成為亞洲最好客的城市，但近年來遭遇到許多天災，包括地震、颱風等考驗，但即使「山會搖、地會動」，讓很多物資都進不來，依然無法阻擋愛與關懷進入花蓮。

徐榛蔚說，去年花蓮有1,400萬觀光人次，但今年0403造成很大的天搖地動，花蓮必須從艱困中走出來。今年對花蓮縣而言是充滿挑戰的一年，儘管地震與颱風三番兩次侵襲花蓮縣，但縣府與縣民依然勇往直前，並且積極、努力地重建家園，共同振興花蓮觀光，甚至讓居民的幸福感全面提升，這點相當不容易。

三周前，立委傅崐萁為花蓮爭取到85％的地震重建經費，讓受地震損害的房子可以安心的蓋回來，讓地方能夠安定、安居樂業。徐榛蔚說，她一直以來都戰戰兢兢、花蓮鄉親也一直鼓勵，讓花蓮縣愈來愈好。

根據「2024縣市幸福指數大調查」數據顯示，花蓮縣今年幸福指數較去年大幅進步六名，從原先第十名，一路晉升到第四名。

在政府統計數據表現上，花蓮縣在「空氣品質」與「居住面積」兩項統計指標中表現優異；民調結果，「環境品質」奪冠，「社會聯繫」、「個人安全」等指標都獲得肯定。

地震 觀光

延伸閱讀

12強賽／中華隊投手黃恩賜雙喜臨門娶美嬌娘 婚紗照曝光

中職／為了拚12強冠軍黃恩賜婚期延到12/7 親友等喝雙喜酒

花蓮狂犬病陽性案例居全台之冠 拚防疫注射率第一

賴清德六問徐榛蔚被酸立威…綠議員續追 怒吼縣府官員「閉嘴」

相關新聞

幸福指數大調查／台中市首度奪冠 嘉市排第二

經濟日報與國泰人壽共同主辦的「2024縣市幸福指數大調查」昨（5）日公布結果，由台中市首度奪得冠軍、幸福常勝軍嘉義市拿下...

幸福指數大調查／台中市 打造宜居城市

台中市13年來首度拿下縣市幸福指數冠軍，台中市長盧秀燕昨（5）日表示，市府團隊的目標就是把台中打造成為最宜居、生活品質最...

幸福指數大調查／嘉義市 帶動地方創生

嘉義市昨（5）日拿下2024縣市幸福指數第二名，嘉義市長黃敏惠表示，市府團隊真的很努力，透過十大旗艦計畫，啟動「西區大發...

幸福指數大調查／台北市 推進希望首都

台北市在「2024縣市幸福指數大調查」拿下第三名，台北市副市長林奕華昨天代表市長蔣萬安出席，她表示，透過這樣有意義的指數...

幸福指數大調查／花蓮縣 振興在地旅遊

花蓮縣在「2024縣市幸福指數大調查」拿下第四名的佳績，花蓮縣長徐榛蔚指出，去年花蓮榮獲永續觀光城市獎項，成為亞洲最好客...

幸福指數大調查／桃園市 著重育兒、教育

桃園市在2024縣市幸福大調查中拿下第五名，桃園市長張善政昨（5）日表示，桃園是六都中，平均年齡最年輕的城市。因此，將「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。