幸福指數大調查／花蓮縣 振興在地旅遊
花蓮縣在「2024縣市幸福指數大調查」拿下第四名的佳績，花蓮縣長徐榛蔚指出，去年花蓮榮獲永續觀光城市獎項，成為亞洲最好客的城市，但近年來遭遇到許多天災，包括地震、颱風等考驗，但即使「山會搖、地會動」，讓很多物資都進不來，依然無法阻擋愛與關懷進入花蓮。
徐榛蔚說，去年花蓮有1,400萬觀光人次，但今年0403造成很大的天搖地動，花蓮必須從艱困中走出來。今年對花蓮縣而言是充滿挑戰的一年，儘管地震與颱風三番兩次侵襲花蓮縣，但縣府與縣民依然勇往直前，並且積極、努力地重建家園，共同振興花蓮觀光，甚至讓居民的幸福感全面提升，這點相當不容易。
三周前，立委傅崐萁為花蓮爭取到85％的地震重建經費，讓受地震損害的房子可以安心的蓋回來，讓地方能夠安定、安居樂業。徐榛蔚說，她一直以來都戰戰兢兢、花蓮鄉親也一直鼓勵，讓花蓮縣愈來愈好。
根據「2024縣市幸福指數大調查」數據顯示，花蓮縣今年幸福指數較去年大幅進步六名，從原先第十名，一路晉升到第四名。
在政府統計數據表現上，花蓮縣在「空氣品質」與「居住面積」兩項統計指標中表現優異；民調結果，「環境品質」奪冠，「社會聯繫」、「個人安全」等指標都獲得肯定。
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