餐飲業搶才 催動加薪潮 爭鮮兩年調幅最高24%

餐飲業加薪潮與搶人潮來了，有七大餐飲集團近期啟動調薪計畫，主要是因應缺工及展店需求，希望搶才、留才。

迴轉壽司龍頭爭鮮餐飲集團昨（5）日宣布，將啟動新一波門市人員調薪計畫，自12月起加薪，連兩年調薪總幅度最高達24.4％。藏壽司則是不到半年二度加薪，繼7月第一波調薪，12月再啟動店舖加薪，此波調幅最高達10.8%，合計全年平均調薪幅度最高達18.9%。

全台擁有超過400間直營店的三商餐飲、與餐飲股王豆府也預計明年1月1日起調薪。另外，包括王品集團、饗賓集團、全家餐飲則表示，確定明年將加薪，幅度仍在評估中。

在招募人數方面，包括王品、爭鮮、三商餐飲、全家餐飲皆喊出明年要招募1,000人以上，以補足人力缺口並因應店數增加。

爭鮮餐飲集團表示，為留住人才及展店需求，12月啟動全員調薪，同時新增「資優人員津貼」以激勵員工，門市人員月薪最高達43,800元，調漲最高達9.2％，連兩年調薪總幅度最高達24.4％。爭鮮餐飲集團目前共有五品牌、近300家門市，為全台店家數最多的迴轉壽司，明年持續有拓店計畫，預計新開12家店，並釋出1,200名人力需求。

藏壽司為明年續展五至十家門市做準備，大舉招才，再啟動第二波加薪。繼7月第一波調薪，12月啟動店舖加薪，12月起店長候補一職，加上全勤津貼起薪52,000元。區域限定儲備幹部，加上全勤津貼每月起薪44,000元，此波調幅最高達10.8%。同時依各店舖營運需求，12月起調漲時薪195元至218元不等。

豆府也正為明年的百店計畫做準備，預計從明年起啟動加薪計畫，加薪幅度為6至9％，另亦規劃在明年擴大徵才450人。豆府截至今年第3季家數達79家，且新增門店數多為聚餐型的集團品牌。

三商餐飲表示，明年起將調高門市人員薪資水準，平均調薪2至3%，預計招募1,000人，目標2025年展店數要超過今年水準。