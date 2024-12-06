幸福指數大調查／台北市 推進希望首都

台北市在「2024縣市幸福指數大調查」拿下第三名，台北市副市長林奕華昨天代表市長蔣萬安出席，她表示，透過這樣有意義的指數調查、交流平台，讓各地方政府可以客觀地了解成果與侷限，台北市也會繼續以「希望首都」的概念，打造出安全的城市、運動的城市、未來的城市。

蔣萬安因議會總質詢，昨天由林奕華代為出席記者會。她表示，經濟日報「2024縣市幸福指數大調查」，對地方政府來說是很客觀的，讓縣市政府可以知道哪些是努力的成果，哪些是可以突破的侷限，以台北市為例，居住條件會是最大的挑戰。

另一方面，如何取得工作與生活平衡這重要課題，也是與國際競爭的台北市來說要努力的方向，持續往「工作有成就、生活有更多幸福感」的方向前進，因為台北市日間活動人數較夜間增加75萬人，這份責任很大，也希望以更多努力，不管是工作或生活都可以提高幸福感，呼應蔣萬安期許的「希望首都」的概念，打造安全的城市、運動的城市、未來的城市。

林奕華也說，今年最開心的事情就是台北大巨蛋從去年啟用於棒球賽事之後，今年看到中華隊拿下12強世界冠軍，這一路走來相當不容易，大巨蛋不僅帶來4億元的商機，也將成為共同的榮耀，未來也將從各縣市政府的經驗、帶著前瞻性與創新力落實施政細節，打造國際等級更便捷的環境。