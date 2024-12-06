幸福指數大調查／雲林縣 擦亮觀光品牌

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
雲林縣長張麗善。記者林伯東／攝影
雲林縣長張麗善。記者林伯東／攝影

雲林縣在「地方政府施政滿意度」拿下第四名，縣長張麗善表示，相較於六都或其他縣市，雲林縣一直以來都是資源不足，因此在施政方面充滿許多挑戰，所幸雲林鄉親依然給予縣府滿滿的支持，才能讓縣府在施政滿意度部分取得佳績，並成功鼓舞縣府團隊。

張麗善強調，雲林縣資源不足，但縣府團隊每天依然兢兢業業傾聽縣民心聲，並且積極建設雲林；在施政目標方面，縣府期盼能完成脫離貧窮、脫胎換骨二大目標，未來仍會不斷地推出新的政策與建設。

張麗善分析，雲林縣過往一直呈現「生不如死」的窘境，意即縣內人口老化造成死亡率高於出生率，為了要扭轉此一狀況，必須將雲林這個農業大縣接軌國際，積極發展觀光，協助年輕人返鄉創業，從根源開始翻轉，相信只要認真施政，居民一定可以感受到縣府團隊的努力。

張麗善認為，雲林縣的建設與翻轉需要長期規劃，並非短期內就可以立竿見影，畢竟雲林縣沒有捷運、沒有高鐵等重大交通建設加持，但「如果沒有開始，就絕對看不到未來」，「我願意當那個種樹人，即使政策讓其他接任者收割也沒關係，雲林縣要能走出一片天才是最重要的事情。」

張麗善表示，讓雲林縣走出來的關鍵，在於觀光與品牌建立，近年來縣政府積極打造的「雲林良品」已獲得全國人民喜愛，品牌成立迄今已邁入第五年，累計認證數達392家業者、942件產品，涵蓋生鮮蔬果、肉品、農業加工品、文創商品等，展現出品牌對於實踐永續發展、創造低碳農業的成果。

張麗善指出，農業大縣不能一直靠天吃飯，否則每次颱風來就慘了，因此縣府透過建立品牌、拓展觀光等方式，建立安居樂業的幸福家園。

張麗善 觀光 農業

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