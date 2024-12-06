幸福指數大調查／嘉義縣 農工、科技並行

嘉義縣在「地方政府施政滿意度」拿下第二名，副縣長劉培東昨（5）日代表縣長翁章梁出席，他指出，在這項調查裡，嘉義市奪冠、嘉義縣得第二，顯示嘉義地區的民眾對政府施政「非常有感」，期待嘉義縣未來在縣民的肯定下找到更好的未來。

劉培東表示，自己十幾年前在嘉義工作，在做工業區招商時，有人對他說，嘉義「不中不南」、地處邊緣，但他回應對方，嘉義是「亦中亦南」，中部與南部的銜接點、也就是「核心」。

嘉義縣縣長翁章梁上任後，在歷任縣長施政基礎上持續加成，包括推動「創新與轉型」，把「農業大縣」轉型成「農工大縣」，近期則是推動「農工科技大縣」，致力找回嘉義縣的核心位置。

嘉義在雲嘉南平原中處於中間地帶，十幾年前還爭取過「農業首都」，顯示農業是嘉義縣的核心產業，但除了農業，還要根據它的區位優勢發展、奠定產業基礎，所以嘉義縣有嘉義科學園區、馬稠後後期、水上南靖、中埔公館、民雄航太及布袋水產加值園區等「六大產業園區」，台積電也將進駐嘉義科學園區，能帶來新的發展結構。

劉培東指出，前兩天審核通過，華泰名品城OUTLETS將進駐嘉義高鐵站，還有持續推動馬稠後等幾個工業區的發展，除此之外，無人機國家隊也在嘉義，前兩天台灣與波蘭甫簽訂無人機發展的合作備忘錄（MOU）等。

劉培東表示，嘉義縣民對地方政府施政滿意度名列前茅的成果，是縣民的肯定，也是縣政府要繼續努力的責任，這部分相當沉重、但也相當美好，期待嘉義縣未來在縣民肯定下，找到更好的未來。