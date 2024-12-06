幸福指數大調查／施政滿意度 嘉義市躍居第一

經濟日報與國泰人壽共同主辦的「2024縣市幸福指數大調查」，在民調項目中的「地方政府施政滿意度」中，由嘉義市獲得冠軍，滿意度83.3％；嘉義縣第二，滿意度為81.6％；第三名為台中市，滿意度為80.5％；第四名為雲林縣、滿意度為77.8％；第五名為桃園市，滿意度為77.5％。

地方政府施政滿意度競爭激烈，包括嘉義市、嘉義縣、台中市、雲林縣，去年都在前五名，今年繼續維持在前五名內，且施政滿意度分數全部都提高。至於桃園市則首度擠進前五名。

至於六都的施政滿意度，依序是台中市80.5％、桃園市77.5％、高雄市74.3％、台北市73.2％、新北市72.4％、台南市67.6％。台中市已經連續兩年都拿下六都施政滿意度的第一，桃園市與高雄市的民調滿意度今年則明顯提升，分別拿下六都的第二與第三。

嘉義市在市長黃敏惠的領導下，自基礎扎根，推動城市建設、十大旗艦計畫，從「以人為本」和「市民有感」出發，一步一腳印的往前邁進，以「全齡共享，世代宜居」的施政主軸，推出許多照顧市民措施，並吸引青年回流，施政滿意度傲視全台。

第二名的嘉義縣，在縣長翁章梁努力下，從農業大縣成功轉型為農工大縣，現在進一步朝向農工科技大縣，帶動地方經濟繁榮並創造就業機會，獲得縣民肯定。

第三名台中市，在市長盧秀燕主政下，舉辦購物節、力推平價托育政策等，讓市民幸福有感。第四名的雲林縣，縣長張麗善深入地方瞭解民眾需求，投入各項建設與社會福利措施，推出民眾有感的政策。

第五名的桃園市，市長張善政打造更宜居的生活環境、照顧市民的健康需求，以及落實發展數位治理，施政滿意度明顯提升。

這項民調是由聯合行銷研究公司所執行，全台民眾中，合計有73.5%民眾對於地方政府的施政作為表示滿意（14.5%非常滿意、59.0%還算滿意），21.4%覺得不滿意（15.9%不太滿意、5.5%非常不滿意），另有5.2%的民眾無意見或未回答。