幸福指數大調查／嘉義市 帶動地方創生

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導
經濟日報與國泰人壽共同主辦的「2024縣市幸福指數大調查」，下午舉行記者會公布結果，嘉義市市長黃敏惠出席致詞。記者林伯東／攝影
經濟日報與國泰人壽共同主辦的「2024縣市幸福指數大調查」，下午舉行記者會公布結果，嘉義市市長黃敏惠出席致詞。記者林伯東／攝影

嘉義市昨（5）日拿下2024縣市幸福指數第二名，嘉義市長黃敏惠表示，市府團隊真的很努力，透過十大旗艦計畫，啟動「西區大發展、東區大進步」雙引擎，帶動地方創生，打造最幸福的城市。

黃敏惠致詞時表示，嘉義市幅員不大、人口少，在資源受限下，一路負重躋身前段班，幸福城市獎項對嘉義市而言曾經是「不敢奢望，卻渴望的獎項」，回想2020年首獲幸福城市獎項肯定的緊張、感動，至今依舊深刻。

黃敏惠表示，十大旗艦計畫是打下未來30年嘉義市的重要發展基礎，並讓這座城市成為「台灣新都心」的計畫；而推動旗艦計畫的重要精神，來自「以人為本」和「市民有感」出發，一步一腳印的往前邁進，打造「全齡共享．世代宜居」的幸福城市。

黃敏惠市長也分享，回想起2020年，嘉義市首次勇奪經濟日報幸福城市第一名，當時曾不斷的思索幸福的意義，最後在星雲大師作詞的《幸福是啥物》中獲得啟示，原來「幸福就是觀念轉變彼陣開始」，有許多市民常對我說「辛苦了，辛苦了」，聽在耳裡卻都成了「幸福了、幸福了」，原來辛苦與幸福是一體兩面，唯有踏實努力才能創造幸福。

黃敏惠指出，朝幸福城市邁進的過程中或許有挫折，但市府團隊有勇氣，勇於決策並接受挑戰，以「設計」、「數位」、「創生」、「永續」等四大創新思維突破框架，帶著永不放棄的KANO精神，堅持向前。

黃敏惠

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