幸福指數大調查／台中市 打造宜居城市

台中市13年來首度拿下縣市幸福指數冠軍，台中市長盧秀燕昨（5）日表示，市府團隊的目標就是把台中打造成為最宜居、生活品質最好的國際城市，這份成績是大家努力共同獲得，未來她會持續精進，打造「富市台中，宜居城市」。

盧秀燕昨日以影片發表奪冠感言時指出，陽光的台中、國際化的台中、宜居的台中，是市府團隊施政的重點，目標就是要打造台中市成為幸福宜居的國際城市，這次拿下幸福城市冠軍，顯示市府施政表現獲民眾肯定。

台中市副市長鄭照新出席記者會時表示，一直以來，台中市府團隊「以人為本」，台中市民生活所居、生活關懷是市府團隊的施政目標重點。

鄭照新指出，幸福就是民眾獲得身心保證，在這城市生活有安身立命的幸福感，市府政策要讓民眾有感。今年台中市人口數突破285萬人，要讓285萬民眾有感幸福，台中市府做了很多努力，尤其今年是台中建設重大突破的一年，中央、地方共同努力的「捷運藍線綜合規劃」、「捷運綠線延伸大坑、彰化的可行性研究」，及交通部辦理的「台鐵海線雙軌化可行性研究（苗栗談文至台中追分）」，三個重要軌道建設在今年初陸續獲得行政院核定。

此外，中部人盼望19年的台中巨蛋，在今年3月開工動土，未來完工後，將是全國唯一雙蛋設計的國際級地標，讓台中市朝國際城市大步邁進。