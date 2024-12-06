幸福指數大調查／台中市 打造宜居城市

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導
台中市長盧秀燕。聯合報系資料照
台中市長盧秀燕。聯合報系資料照

台中市13年來首度拿下縣市幸福指數冠軍，台中市長盧秀燕昨（5）日表示，市府團隊的目標就是把台中打造成為最宜居、生活品質最好的國際城市，這份成績是大家努力共同獲得，未來她會持續精進，打造「富市台中，宜居城市」。

盧秀燕昨日以影片發表奪冠感言時指出，陽光的台中、國際化的台中、宜居的台中，是市府團隊施政的重點，目標就是要打造台中市成為幸福宜居的國際城市，這次拿下幸福城市冠軍，顯示市府施政表現獲民眾肯定。

台中市副市長鄭照新出席記者會時表示，一直以來，台中市府團隊「以人為本」，台中市民生活所居、生活關懷是市府團隊的施政目標重點。

鄭照新指出，幸福就是民眾獲得身心保證，在這城市生活有安身立命的幸福感，市府政策要讓民眾有感。今年台中市人口數突破285萬人，要讓285萬民眾有感幸福，台中市府做了很多努力，尤其今年是台中建設重大突破的一年，中央、地方共同努力的「捷運藍線綜合規劃」、「捷運綠線延伸大坑、彰化的可行性研究」，及交通部辦理的「台鐵海線雙軌化可行性研究（苗栗談文至台中追分）」，三個重要軌道建設在今年初陸續獲得行政院核定。

此外，中部人盼望19年的台中巨蛋，在今年3月開工動土，未來完工後，將是全國唯一雙蛋設計的國際級地標，讓台中市朝國際城市大步邁進。

捷運 盧秀燕

延伸閱讀

東豐快現況全都露 盧秀燕：最難的隧道標25日動工

影／自助洗衣店24小時無人管？ 盧秀燕承諾訂法保公安

台中前議長林仁德今病故 生前公開支持盧秀燕選總統

影／警入校園帶走學生挨批 盧秀燕向老師致歉

相關新聞

幸福指數大調查／台中市首度奪冠 嘉市排第二

經濟日報與國泰人壽共同主辦的「2024縣市幸福指數大調查」昨（5）日公布結果，由台中市首度奪得冠軍、幸福常勝軍嘉義市拿下...

幸福指數大調查／台中市 打造宜居城市

台中市13年來首度拿下縣市幸福指數冠軍，台中市長盧秀燕昨（5）日表示，市府團隊的目標就是把台中打造成為最宜居、生活品質最...

幸福指數大調查／嘉義市 帶動地方創生

嘉義市昨（5）日拿下2024縣市幸福指數第二名，嘉義市長黃敏惠表示，市府團隊真的很努力，透過十大旗艦計畫，啟動「西區大發...

幸福指數大調查／台北市 推進希望首都

台北市在「2024縣市幸福指數大調查」拿下第三名，台北市副市長林奕華昨天代表市長蔣萬安出席，她表示，透過這樣有意義的指數...

幸福指數大調查／花蓮縣 振興在地旅遊

花蓮縣在「2024縣市幸福指數大調查」拿下第四名的佳績，花蓮縣長徐榛蔚指出，去年花蓮榮獲永續觀光城市獎項，成為亞洲最好客...

幸福指數大調查／桃園市 著重育兒、教育

桃園市在2024縣市幸福大調查中拿下第五名，桃園市長張善政昨（5）日表示，桃園是六都中，平均年齡最年輕的城市。因此，將「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。