幸福指數大調查／國壽總座劉上旗：秉持初心 傳遞關懷

國泰人壽總經理劉上旗指出，「幸福感」這三個字，不只各縣市首長很在意，國泰金控董事長蔡宏圖十多年前就闡述過：「一個優質的永續企業，不只要創造股東價值，還要為社會帶來安定力量及幸福感。」追求幸福感，應是政府、媒體與企業的普世價值，國泰人壽與經濟日報合作「縣市幸福指數調查」，也是秉持這樣的初心。

劉上旗昨（5）日在2024縣市幸福指數調查公布記者會上致詞時表示，國泰人壽成立於1962年、在台灣深耕超過一甲子，保戶數達800萬，不僅陪伴保戶的一生，還把愛與關懷延續到下一代、甚至是下下一代；「一張保單一世情」，保險不只是契約合約，更是公司和保戶長期的約定， 在保戶人生的重要時刻給予最關鍵的支持。

劉上旗談話重點

劉上旗表示，國泰人壽在全台共有2.4萬名業務員，公司時常教育、灌輸他們「以人為本」的精神，業務員深入台灣各地，陪伴並守護著保戶的家庭與人生。國泰人壽也落實在地關懷，舉例而言，台灣即將邁入超高齡化社會，國泰人壽與文山二分局合作， 透過反詐騙桌遊，協助長者學習識詐與防詐，提升長者保護自身財產安全的能力。

另外，國泰人壽十年來一直都是學生團體保險的承辦業者，且不只是負責保險理賠，還自掏腰包投入預算，由全台六、七千個業務員擔任志工深入校園，融合數學、自然、英文等主要學科推出「反毒電競」，讓學童認識毒品、遠離毒品。

劉上旗說，今年花蓮飽受颱風與強震衝擊，國泰人壽攜手國泰女籃，在花蓮舉辦明日之星籃球夏令營，邀請保戶子女與在地孩童一同參與；國泰人壽也在雲門舞集創辦人林懷民的故鄉嘉義，邀請嘉義市民一起參加雲門舞集的戶外公演，共同編織浪漫且令人回味的夜晚。

劉上旗表示，他在去年底受媒體之邀，選出2024年的代表字為「伴」。台灣將邁入超高齡社會，陪伴是十分重要的事，陪伴不只是片刻的相伴，也是用心的守候，這個伴字可以運用在不同的場合，希望可以和各縣市、企業合作，在全台各個鄉鎮裡傳遞愛與關懷，國泰人壽將一本初衷，持續守護台灣的每一個家庭。