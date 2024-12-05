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BNI台中市區磐鈺分會 打造居家幸福與事業成功解決方案

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
BNI磐鈺分會以「居家幸福，事業省心」為號召，致力於成為現代家庭和企業的全方位夥伴。記者宋健生/攝影
BNI磐鈺分會以「居家幸福，事業省心」為號召，致力於成為現代家庭和企業的全方位夥伴。記者宋健生/攝影

台灣最大的商務引薦平台BNI所屬區域──台中市區，將於12月11日至13日，在台中金典酒店13樓金典廳舉辦「第一屆PT超連結博覽會」，這次展會有22個參展團隊、共展出近50個攤位，其中包含12個台中市區分會、2個籌備會，以及涵蓋桃園、雲林、高雄等3個跨區域分會，超過120位會員參與展出。

隨著企業永續議題的趨勢崛起，因應企業永續成為主流方向，家庭與事業平衡的重要性，成為現代社會關注的核心。

越來越多以永續發展為目標的企業，探索如何在滿足家庭幸福的同時，推動事業的卓越成長。這種趨勢也催生了對全方位整合服務的需求，讓家庭與事業不再是選擇，而是一種雙贏的可能。

對此，由BNI磐鈺分會主導的「家業Family & Business」正式啟動。BNI磐鈺分會整合推出以「居家幸福，事業省心」為號召，致力於成為現代家庭和企業的全方位夥伴。

此計畫融合了居家與事業需求，提供客製化的整合服務，幫助用戶在生活與工作的各個層面實現真正的平衡。

同時聯手八個專業企業單位，打造幸福與卓越的雙贏價值，包含伊諾克斯國際（法迪奧白金級不鏽鋼藝術櫥櫃）、GLOBELINK日安社群、富盛空間美學館、匠人漆坊、屬於花藝氣球、極光天氣晴、榮和廣告、皇朝視覺等精彩組合，訴求家庭幸福與事業成功同樣重要。

磐鈺分會總召集人張立人表示，「家業Family & Business」透過全屋訂製，整合系統櫃、廚具、防霉技術等室內裝修，並結合跨域行銷、商務策展與活動企劃的專業服務，提供專業且貼心的解決方案，讓居家更加幸福、事業更加省心，實現真正的雙贏價值。

張立人指出，解決方案包括二大方向，首先是「居家整合服務」，包含全屋訂製系統櫃：提供功能性與美感兼具的訂製設計；高效廚具配置：滿足健康與便利的雙重需求；防霉技術應用：營造安全、健康的居家環境。

其次是「事業支持服務」，包含有跨境數位行銷：助力品牌實現全球曝光與流量提升，推動國際市場拓展；活動企劃整合：提供創意與執行力兼備的活動方案；商務策展服務：透過專業策展規劃，助力企業開拓國內外市場，創造商業價值。

張立人說，磐鈺分會專業的POWER TEAM ，更邀請國樺家具、菲菲旅行、孩紙文創、橙澤克萊貿易、羿麗智能創見、利豐管理顧問、蘊創3D商品設計、幽谷聲音美學等一同加入，期待歲末12月11日至13日，在金典酒店相見歡。

極光

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