快訊

賴總統出訪今晚返台 中共軍演可能近期登場

北東今濕冷「周六雨區擴大」冷氣團下周來襲低溫探14度

聽新聞
0:00 / 0:00

「好食好事」 建構韌性供應鏈

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
好食好事加速器舉辦年度Demo Day, 十家食農及永續科技新創登台發表。好食好事加速器／提供
好食好事加速器舉辦年度Demo Day, 十家食農及永續科技新創登台發表。好食好事加速器／提供

食農產業在極端氣候、人口老化、地緣政治挑戰下，積極創新尋找突圍解方。由「頂新和德基金」支持的台灣食農科技加速器──「好食好事」近日舉辦年度Demo Day，以「韌性無界∞科技無限」為題，展現十家食農新創團隊如何以創新技術與商業模式為產業注入新生命，建構韌性供應鏈。

這場盛會匯聚350位台灣農業、食品、流通等企業代表及新創投資人參加。2024年直投6家新創，強化生態系影響力。

「好食好事加速器」舉辦七屆以來累積協助65家新創，總資本額達18億元，年成長率101%，存活率95%。2024年起，開始直接投資「Ecoco循環經濟」、「悠由數據」、「馳綠國際」等6家團隊，為新創裝上成長引擎。

農業科技突破限制，數據驅動未來，捐助人代表魏應充感謝各領域專家一起投入這塊福田，一起協助青年創業，他表示，「這是捐助好食好事基金會的初心，期待能讓青年在創業過程少走冤枉路」。

運用新科技如AI、大數據、無人機正改寫農業格局，例如，「悠由數據」運用太空衛星技術提供精準農業解決方案，已與新加坡及東南亞等地展開合作。「擎壤科技」以農業無人機提升效率並進一步邁向精準農業，產品已外銷至歐洲與非洲。

農業生技提升價值鏈，變廢為寶，「循創生技」利用黑水虻處理農業廢棄物，開發永續有機肥料及動物飼料，成為養殖業者的環保選擇。「澄交生技」則專注腸道菌代謝物，研製出具佐劑功能的口服肝癌疫苗與益生菌食品，展現農業與生技結合的市場潛力。

循環材料創新，推動永續經濟，「陽光娜娜」從香蕉假莖提取纖維，應用於紡織與生質能源，實現廢棄物商業化。「馳綠國際」以咖啡渣和塑膠瓶製成環保材料，開發鞋款及可取代傳統塑膠地板的環保地磚，已在全球多地銷售。

冷鏈物流與創新食品技術也迎接市場需求。冷鏈物流方面，「築鏈科技」的溫度監控技術提升運輸效率與保險理賠價值；「奇點無限」則優化物流路線，降低運輸成本。創新食品如「Plant Egg植物蛋」提供素食者新選擇，成功進軍歐洲市場。

好食好事於本次Demo Day中宣布與扶田資本結盟，推動台灣食農新創社群茁壯。執行長陳茂嘉表示，「合作能幫助新創將創新轉化為商業價值，並拓展國際市場。」

展望未來發展，好食好事將以亞洲為目標，深化與新加坡、印尼等市場的連結，打造台灣作為亞太食農科技創新中心的核心角色。

因應國際社會對大型活動碳中和的關注，好食好事本次Demo Day透過艾滴科技提供的紅樹林移除型藍碳，進行活動抵減，成功達到活動碳中和。這不僅是活動韌性的展現，更是對永續承諾的實踐，為產業與社會提供正面示範。

十家新創團隊從農業科技到循環經濟，展現出台灣在食農產業中的創新與韌性。隨著2024年的計畫成果，好食好事正為亞洲食農供應鏈注入新的希望與活力。

環保 農業生技

延伸閱讀

振興花蓮觀光 在地業者推10條食農低碳遊程

能源高峰論壇／中鋼總經理陳守道 多元策略邁向淨零

和泰集團攜手StarFab 成立全新加速器共創MaaS創新未來

碳中和技術、能源轉型合作 台法在巴黎辦研討會

相關新聞

餐飲業搶才 催動加薪潮…爭鮮兩年調幅最高24%

餐飲業加薪潮與搶人潮來了，有七大餐飲集團近期啟動調薪計畫，主要是因應缺工及展店需求，希望搶才、留才。

「金龍風暴」衝擊到何時？四大指標搶進房價甜蜜點

回顧2024兩極的房地產市況：上半年「熱烘烘」，下半年卻因為限貸令、央行的幾波信用管制，瞬間變得「冷颼颼」。展望2025房市，買氣究竟會一蹶不振，還是恢復生機？

幸福指數大調查／台中市首度奪冠 嘉市排第二

經濟日報與國泰人壽共同主辦的「2024縣市幸福指數大調查」昨（5）日公布結果，由台中市首度奪得冠軍、幸福常勝軍嘉義市拿下...

幸福指數大調查／台中市 打造宜居城市

台中市13年來首度拿下縣市幸福指數冠軍，台中市長盧秀燕昨（5）日表示，市府團隊的目標就是把台中打造成為最宜居、生活品質最...

幸福指數大調查／嘉義市 帶動地方創生

嘉義市昨（5）日拿下2024縣市幸福指數第二名，嘉義市長黃敏惠表示，市府團隊真的很努力，透過十大旗艦計畫，啟動「西區大發...

幸福指數大調查／台北市 推進希望首都

台北市在「2024縣市幸福指數大調查」拿下第三名，台北市副市長林奕華昨天代表市長蔣萬安出席，她表示，透過這樣有意義的指數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。