「好食好事」 建構韌性供應鏈

食農產業在極端氣候、人口老化、地緣政治挑戰下，積極創新尋找突圍解方。由「頂新和德基金」支持的台灣食農科技加速器──「好食好事」近日舉辦年度Demo Day，以「韌性無界∞科技無限」為題，展現十家食農新創團隊如何以創新技術與商業模式為產業注入新生命，建構韌性供應鏈。

這場盛會匯聚350位台灣農業、食品、流通等企業代表及新創投資人參加。2024年直投6家新創，強化生態系影響力。

「好食好事加速器」舉辦七屆以來累積協助65家新創，總資本額達18億元，年成長率101%，存活率95%。2024年起，開始直接投資「Ecoco循環經濟」、「悠由數據」、「馳綠國際」等6家團隊，為新創裝上成長引擎。

農業科技突破限制，數據驅動未來，捐助人代表魏應充感謝各領域專家一起投入這塊福田，一起協助青年創業，他表示，「這是捐助好食好事基金會的初心，期待能讓青年在創業過程少走冤枉路」。

運用新科技如AI、大數據、無人機正改寫農業格局，例如，「悠由數據」運用太空衛星技術提供精準農業解決方案，已與新加坡及東南亞等地展開合作。「擎壤科技」以農業無人機提升效率並進一步邁向精準農業，產品已外銷至歐洲與非洲。

農業生技提升價值鏈，變廢為寶，「循創生技」利用黑水虻處理農業廢棄物，開發永續有機肥料及動物飼料，成為養殖業者的環保選擇。「澄交生技」則專注腸道菌代謝物，研製出具佐劑功能的口服肝癌疫苗與益生菌食品，展現農業與生技結合的市場潛力。

循環材料創新，推動永續經濟，「陽光娜娜」從香蕉假莖提取纖維，應用於紡織與生質能源，實現廢棄物商業化。「馳綠國際」以咖啡渣和塑膠瓶製成環保材料，開發鞋款及可取代傳統塑膠地板的環保地磚，已在全球多地銷售。

冷鏈物流與創新食品技術也迎接市場需求。冷鏈物流方面，「築鏈科技」的溫度監控技術提升運輸效率與保險理賠價值；「奇點無限」則優化物流路線，降低運輸成本。創新食品如「Plant Egg植物蛋」提供素食者新選擇，成功進軍歐洲市場。

好食好事於本次Demo Day中宣布與扶田資本結盟，推動台灣食農新創社群茁壯。執行長陳茂嘉表示，「合作能幫助新創將創新轉化為商業價值，並拓展國際市場。」

展望未來發展，好食好事將以亞洲為目標，深化與新加坡、印尼等市場的連結，打造台灣作為亞太食農科技創新中心的核心角色。

因應國際社會對大型活動碳中和的關注，好食好事本次Demo Day透過艾滴科技提供的紅樹林移除型藍碳，進行活動抵減，成功達到活動碳中和。這不僅是活動韌性的展現，更是對永續承諾的實踐，為產業與社會提供正面示範。

十家新創團隊從農業科技到循環經濟，展現出台灣在食農產業中的創新與韌性。隨著2024年的計畫成果，好食好事正為亞洲食農供應鏈注入新的希望與活力。