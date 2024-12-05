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每度最高6.8元…台電小額綠電 71企業搶標

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導

台電11月再次開賣小額綠電，最終吸引71家企業投標採購逾900萬度綠電，度數較去年首次開賣增加近五成，以製造業為主，得標價格介於5.4元至6.8元之間。今年也首度針對營業至夜間或採三班制全日營業用戶推出的「全日型」綠電商品，銷售量約占46%。

去年台電首度販售小額綠電，以南鹽光電與彰濱光電等自建光電案場所發綠電為標的。台電今年擴大銷售範圍，除上架開賣自建太陽光電，也納入台電自建離岸一期風電，並結合用戶用電特性，設計二種主商品、各六款組合，總額2,000萬度綠電，在11月13日上架開賣，12月4日決標。

台電 太陽光電 綠電

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