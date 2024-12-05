醫療科技展 大廠秀AI肌肉

2024年台灣醫療科技展昨（5）日開幕，今年展會集結智慧醫療、再生醫療、精準檢測、生技醫藥及尖端醫材等五大亮點。科技大廠鴻海（2317）、宏碁、佳世達、英業達、華碩、友達、群創等都在現場大秀智慧醫療技術肌肉；新藥公司藥華醫藥、細胞治療大廠長聖國際、向榮生技等也展示最新生醫成果。

主辦單位、生策會會長翁啟惠表示，醫療科技展是全球唯一以醫院為核心，結合醫療、資通訊及生技研發創新產品的展會，每年展會吸引超過15萬人次，約3,000位國際專業人士來台參與，成為台灣醫療與健康產業鏈接國際最重要平台。

翁啟惠表示，台灣在AI技術布局已超過20年，不僅是全球最大的晶片與硬體供應地，更在政府的支持和鼓勵下，全面推動AI在各產業的應用。尤其在「健康醫療與生醫產業」更發展最快速的領域。

他強調，在國內外AI供應鏈夥伴的共同投入下，今年展會的三大主題是Medtech、Biotech與Healthtech，將展示台灣自主開發最新AI醫療應用產品，包括創新診斷技術、精準的疾病早期檢測、治療技術及高效率醫療管理系統等。

英業達集團會長葉國一昨日現身展場，力挺自家醫療事業。他表示，生技業有好幾座「富」國神山，台灣推動智慧醫療需要修改老法規，未來可望整合AI技術。

其餘各大科技廠今年參展內容，以AI為主要應用展示主旋律，從AI影像判讀、AI輔助篩檢到AI醫療助手等。鴻海布局「護理機器人」，希望整合AI技術，幫護理師解決重複性問題，目前尚在規畫中。

宏碁旗下子公司宏碁智醫首次亮相VeriSee GLC AI輔助疑似青光眼篩檢軟體及AI輔助篩檢慢性腎臟病軟體，正進行臨床試驗，希望明年或後年就能取證。

翁啟惠指出，今年政府啟動「健康台灣」計畫，除了加強醫療照護外，也著重促進全民健康，未來更將擴大AI創新科技投入生醫產業的發展。他強調，台灣擁有全球最完整的健保資料庫，也已建立新的人體生物資料庫，如果能結合AI來處理、分析這些醫療大數據，將開發更全面、更精準、更有效率的早期預防與檢測創新產品，未來台灣的生醫產業也將從疾病治療為重心拓展到涵蓋更前端的精準預防與健康促進。