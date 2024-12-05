MIT寢具品牌奧斯汀 全新「AI科技睡眠體驗館」首度亮相
成立逾60年的本土寢飾品牌「奧斯汀寢飾」，從未停下創新腳步，繼去年1,500坪自動化倉儲暨研發總部嶄新落成之後，集團總裁孫連禧5日宣布，再推出全新的「AUSTIN SLEEP SOLUTION睡眠體驗館」，力求為消費者提供最佳睡眠方案。
奧斯汀憑藉百分百台灣製造的高品質、原創花色設計與精細工藝，在全台各地累積超過10萬名會員粉絲，成為台灣寢飾行業的龍頭代表。
「AUSTIN SLEEP SOLUTION睡眠體驗館」是一套系統性的「整合睡眠體驗」，由專業睡眠專家在AI模擬的亮度、溫度空間內，透過親身試躺床墊與枕頭的組合，找出最適合自身體型與睡姿的床寢組合；同時提供最適入眠、減少姿勢不當的推薦諮詢，確保選購到最適合的產品，並能一站式購齊所需產品。
孫連禧指出，奧斯汀不斷在產品升級、展間升級、體驗升級，以回饋10萬名會員長期以來的支持，「客戶就是我們進步的原動力！」奧斯汀希望多盡一份心力回饋社會，特別與扶輪公益網合作送愛到偏鄉，捐贈200件全新棉被，並贊助弘道老人助餐計畫。
此外，奧斯汀堅持「睡得好，生活更美好！」的理念，結合科技研發出磁療墊（PEMF技術），可緩解身體疲勞、促進深層放鬆進而改善睡眠品質，是奧斯汀跨進健康科技領域的轉型關鍵之一。
奧斯汀睡眠工程師汪廷凱說明，脈衝電磁可促進血液循環，舒緩緊繃肌肉，在運動理療方面已受到普遍重視及運用，在睡眠品質上也有顯著優化提升。
第三代接班的奧斯汀董事長汪惟媛，是企業轉型升級的執行中樞角色。身處90後世代的她，協助優化自孫連禧原先打造的通路資源及企業文化，導入父親先進工程的科技思維，將傳統家紡整合成系統化的睡眠工程。
睡得好不好，不僅是單一寢飾配件的因素，而是消費者與各項產品之間環環相容所得出的最佳解答，也只有經由親身體驗，才能找出最適合自己的方案，因而有了「AUSTIN SLEEP SOLUTION睡眠體驗館」的誕生。
即將於12月14日至22日舉辦的奧斯汀年度廠拍活動，除了首度公開亮相的「AUSTIN SLEEP SOLUTION睡眠體驗館」之外，購物節的專業人員一對一陪同解說，寬敞舒適的展間中，更瀰漫有咖啡香與怡人的香氛氣息，一改廠拍給人的刻板印象，備受矚目。
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