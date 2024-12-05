2024年泡麵銷量Top5出爐 韓、印、泰口味入榜

天冷宵夜來碗泡麵解解饞！喜歡韓式的爽口開胃、日式道地濃郁、經典台式懷舊口味，或是近幾年人氣持續上漲的南洋風味，各國麵料理大對決，全聯「麵食大賞」通通都能以最實惠的價格一次買齊，12月6日~12月19日全店泡麵商品單筆每滿299元現折30元（單筆可累折，含點心麵/速食麵/速食米粉/速食冬粉/速食粥，不含快煮麵），年底吃麵補貨就到全聯省荷包，隨著溫度一波波下降，除了火鍋外，泡麵也有望衝刺買氣，帶動相關品項業績達雙位數成長。

根據全聯年度銷售數據統計，2024年1月至11月泡麵銷量前5名分別為：統一肉燥風味-包麵、統一來一客杯麵－鮮蝦魚板風味、農心辛拉麵、營多拌炒麵和MAMA蝦味麵。熱銷「5大天王」中，異國風泡麵已占據3個名次，除了韓式經典風味外，南洋口味泡麵更因香料層次豐富、口味香辣濃郁，成為不少消費者的開胃首選。12/6~12/19相關品項也祭出銅板價優惠回饋忠實顧客，來自印尼的神級炒麵「營多拌炒麵」單包12元，多種口味任選3包32元，平均每包只要10.7元；被列為造訪泰國必買伴手禮之一的「MAMA蝦味麵」單包只要6元，銅板價CP值超高！

消費者對於進口泡麵的喜愛逐年增加，也因此全聯年度「麵食大賞」特別推出「異國麵料理大對決」，泡麵大國韓國各種口味齊發，歐巴邊佑錫代言的「PALDO八道乾拌麵II海鮮醬燒口味」微辣海鮮醬油口味，首創冷熱皆宜的食用方式，怎麼吃都好吃，12/6~12/19每袋4入特價179元；喜歡烏龍麵嚼勁的則不能錯過「韓國Samlip讚岐烏龍麵-海苔/海鮮風味」每包3入139元，第2件5折，平均每包只要104元；吃膩了經典口味則可以嘗試「農心辛炒麵起司風味」完美結合辣味與濃郁起司風味，單包55元，第2件5折，平均每包41元；超人氣熱銷「農心韓國醡醬風味麵」同享第2件5折，平均每包34.5元；「火辣雞肉風味鐵板炒麵」多種口味任2包88元，平均每包44元。

還有最熟悉的經典「台式」懷舊風，冬季進補人氣商品，麻油雞風味在家也能快速上桌「味王麻油雞湯麵」，麻油香氣逼人，搭配特殊細麵一吃就上癮，12/6~12/19一組5入只要64元；新鮮油蔥搭配肉燥湯頭「味丹味味麵精燉肉燥湯麵」一組5入特價65元；素食泡麵首推「維力素飄香麻辣燙風味麵（五合一）」每組5入65元；家家戶戶必備乾麵「維力炸醬麵-原味」一組5入76元，囤貨趁這波！

同場加映，搭配泡麵吃最對味的韓式泡菜也享有買1送1優惠，「宗家府清爽減辣泡菜」單罐249元，買1送1，平均每罐只要124.5元；煮泡麵加顆蛋提升營養價值「養力幼秀卵（紅）」每盒10入73元；台式泡麵加顆貢丸更有飽足感，「台糖安心豚貢丸-原味/香菇」每包129元；「阿中丸子牛肉貢丸」每包159元。一年一度「麵食大賞」不只網羅各式異國泡麵，豐富配料到全聯採買也千萬別錯過！