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宏碁智醫推兩大AI輔助篩檢應用 明年擴大布局東南亞等海外市場

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導
宏碁智醫董事長連加恩。林薏茹／攝影
宏碁智醫董事長連加恩。林薏茹／攝影

宏碁（2353）旗下子公司宏碁智醫（6857）於「2024台灣醫療科技展」中，首次亮相「VeriSee GLC AI輔助疑似青光眼篩檢軟體」及「AI輔助篩檢慢性腎臟病軟體」。宏碁智醫董事長連加恩表示，AI輔助疑似青光眼篩檢軟體正在進行臨床試驗，希望明年或後年就能取證，明年也將擴大東南亞等海外市場布局。

宏碁智醫在醫療科技展中，展示旗下AI輔助篩檢軟體包括聚焦眼科相關之「VeriSee DR」、「VeriSee AMD」，及智骨篩「VeriOsteo OP」和雲端個人照護系統「智骨雲」，並首度展出「VeriSee GLC AI輔助疑似青光眼篩檢軟體」及「AI輔助篩檢慢性腎臟病軟體」，以最新AI技術協助篩檢青光眼及腎臟病。

宏碁智醫首次曝光的「VeriSee GLC AI輔助疑似青光眼篩檢軟體」及「AI輔助篩檢慢性腎臟病軟體」，能透過彩色眼底圖檢測篩檢出病患是否疑似青光眼，並藉由眼睛微血管的異常可偵測出「慢性腎臟病」，結合各專科醫師的標註與人工智慧技術，透過醫師專業知識與大量的數據進行AI模型訓練，協助醫療團隊更快速與即時了解病患健康狀況，並提供個性化治療建議。

連加恩表示，AI在台灣醫療場域的應用已有所突破，愈來愈多醫院積極導入AI，今年業績成長動能來自國內相關布局效益顯現；他並透露，AI輔助疑似青光眼篩檢軟體正在進行臨床試驗，希望明年或後年就能取證。

連加恩表示，宏碁智醫近一年積極布局海外市場，AI輔助篩檢軟體產品已陸續落地11個地區，包括泰國、馬來西亞等東南亞國家，也切入部分南太平洋國家。

連加恩指出，泰國政府相當注重公共衛生政策，加上糖尿病比重高、偏遠地區也亟需醫療資源協助，因此今年陸續有來自泰國的營收貢獻，明年相關業績挹注也會進一步放大，未來將積極擴大海外營收比重。

連加恩表示，日本也是高齡化社會，對AI輔助眼科篩檢都非常有興趣，但取證花費時間較長，目前仍在推進中。

宏碁智醫近期海外取證陸續有新斬獲，骨質密度異常篩檢軟體VeriOsteo OP上周甫獲泰國泰國食品藥物管理局（FDA THAI）認證，「免散瞳眼底照相機ARC-1000」則在日前獲馬來西亞醫療器材管理局（MDA）核發的醫材許可證。

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