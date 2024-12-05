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環境部施政大調查 9成5民眾願意改變生活減碳

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
環境部次長施文真說明環境部辦理環保施政意向調查結果。圖／環境部
環境部次長施文真說明環境部辦理環保施政意向調查結果。圖／環境部

環境部5日公布近期辦理民意調查成果，發現有高達9成5的民眾表示願意改變生活習慣以減少碳排放，並有8成5民眾支持逐步擴大溫室氣體盤查對象。

環境部辦理環保施政意向調查係為瞭解民眾對環境部施政滿意度、支持度及對我國環境品質之感受，藉以檢視施政成效及提供釐訂政策參考。本次調查期間為今年10月30日至11月4日，採取市話與手機併行方式，訪問了1,088位年滿18歲的民眾，調查結果於95%信心水準下的整體抽樣誤差不超過2.97個百分點。

在垃圾處理方面，8成7的民眾對於所在地區清潔隊資源回收規定有清楚認知，且有5成1的民眾支持實施垃圾破袋檢查。環境部提倡從源頭減量，並推動各項減塑政策，本次民調詢問民眾最近購買商品的經驗，有6成5民眾表示商品包裝應減少不必要的外層與內部空隙，這種看法隨著年齡增長而更為明顯。此外，有4成4的民眾認為在夜市或傳統市場使用塑膠袋的情形有減少，4成6覺得維持不變；進一步詢問有效讓民眾配合減塑方式，前三項依序為「加強環保教育和宣導」（29.4%）、「提供經濟誘因（如補貼環保產品）」（26.5%）及「鼓勵企業自主創新替代產品」（25.2%）。

在菸蒂處理方面，針對菸蒂處理，有6成5民眾知道被丟棄的菸蒂含有很多有害化學物質會影響健康及生態，8成6民眾贊成讓菸品製造者或進口商負責回收並支付處理費用，更有7成8的民眾認為被亂丟的菸蒂嚴重破壞環境市容，進一步詢問有效改進菸蒂亂丟的方式（複選），民眾認為「提高罰款金額」（51.2%）、「在公共場所增設菸蒂回收裝置」（47.3%）及「推動可分解濾嘴的研發和使用」（32.4%）效果較好。此外，若政府徵收菸蒂回收清除處理費用，各有4成民眾支持用於「稽查取締亂丟菸蒂行為」及「設置菸蒂收集設施」用途。

在減碳與碳費方面，9成5民眾願意為了減少碳排放而改變自己生活習慣；在碳盤查方面，目前僅製造業與電力業前 500家排碳大戶公告為應盤查對象，依調查顯示，8成5的民眾支持逐步擴大盤查對象；有關碳費對物價影響不明顯的瞭解程度，有2成1民眾瞭解，其中以教育程度為研究所比例較高；有關碳費收入用途，以輔導、補助或獎勵企業研發減碳技術為最高。

環境部表示，政府將持續推動各項環保政策，同時響應全球重大議題推動低碳永續家園，呼籲民眾從食、衣、住、行、育、樂、購各個方面實踐綠生活，共同為環境保護貢獻力量，為下一代留下美麗永續的地球。

環保

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