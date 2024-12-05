泓德能源支持偏鄉教育與藝文共榮 「 台灣超人」全台明日上映

智慧能源領導品牌泓德能源（6873）自2016年成立以來，秉持結合SDGs理念的營運策略，深耕ESG三大層面，持續推動地方藝文與能源教育，並取得豐碩成果。泓德能源長期支持美力台灣3D協會（簡稱「美力台灣」），從「3D電影車偏鄉巡演計畫」到「台灣超人拍攝計畫」及「台灣超人AR數位親子繪本」，均展現積極投入。今年更跨足地方藝文領域，成為臺南市美術館（簡稱「南美館」）臺南400特展的唯一贊助夥伴，進一步拓展與地方共好的藝文連結。

泓德能源集團董事長謝源一說：「讓提供淨零解方的再生能源公司成功上市，是我的夢想；落實ESG並推動公司永續成長，則是我一生的使命。」他強調，我們深受曲全立導演在3D電影領域的卓越成就及其對偏鄉教育的貢獻啟發，更支持曲導以『用生命影響生命』為使命的熱忱和拍攝計畫。即將上映的『台灣超人』電影版記錄了近百位台灣超人的生命故事，展現無比的勇氣與韌性，我們希望這部作品能啟發觀眾勇敢超越自我，成為自己的超人。」

泓德能源與美力台灣的合作始於「3D電影車偏鄉巡演計畫」，透過行動放映為全台孩童傳遞生命教育與綠能永續的理念。3D電影車深入偏鄉，讓學童得以親身體驗太陽能的應用，理解再生能源與生活的緊密連結。目前，美力台灣3D電影車已巡演超過30萬公里，深入全台近3000所學校與300間弱勢機構，啟發了超過33萬名學童，為下一代播下環境永續的種子。