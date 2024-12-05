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尚騰集團與STELLANTIS合作 雪鐵龍布丁狗改款上市

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
尚騰集團執行長吳睿弘強調集團滿滿的誠意。（邱馨儀攝）
尚騰集團執行長吳睿弘強調集團滿滿的誠意。（邱馨儀攝）

尚騰集團取得代理權後首秀，雪鐵龍布丁狗5日改款上市，配備加值超過10萬元，售價則降4到7萬元 ，再加上五年延長保固價值43,000元 ，總價值超過200,000元 ，全力搶攻商旅車市場，展現集團對台灣車市的企圖心。

尚騰集團執行長吳睿弘表示，集團取得STELLANTIS旗下多品牌的代理權，除了目前現有的PEUGEOT和CITROËN兩品牌，JEEP、ALFA ROMEO和RAM則將在明年進入台灣市場，STELLANTIS其他品牌則將在之後再引進台灣市場。由於導入品牌相當多，集團已就寶嘉聯合原本的十一家經銷商進行整合，確認經銷商繼續投入的意願，除此之外，將以大區域經銷商的方式配置經銷商。

由於美國車進入台灣市場要經過相當多的認證與申請，預期明年下半年JEEP、ALFA ROMEO和RAM三品牌才能在台上市，不過在此之前 ，明年第2季在台中會有旗艦據點設立，一次容納五個品牌，開始預接訂單，搶攻市場，目前也正在進行經銷商的整合，多品牌的整合銷售將是台灣的創新模式。

改款上市的NEW CITROËN BERLINGO為尚騰集團取得代理權之後的首秀，在尚騰集團與原廠的共同讓利之下，加值配備、五年延長保固之外，更較改款之前降價，強調嶄新外型設計、數位科技座艙、智能駕駛系統及舒適座椅設定等全方位進化再升級，更因應消費者不同用車需求提供長軸七人座、短軸五人座車型。

吳睿弘表示，此次的規格與售價是這段時間尚騰與原廠討論之後的成果，展現原廠和代理商對台灣市場的態度。未來二年間將導入集團超過20款新車在台上市，規格與售價將鎖定消費者的甜蜜點，要將集團品牌打造為讓消費者信任的品牌，才能讓這些品牌在台灣有更長久的發展。

消費 車市

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