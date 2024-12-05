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三陽砸2.1億取得農林苗栗土地 布局健康照護園區

中央社／ 台北5日電

三陽工業今天傍晚公告，子公司喬松健康擬投資新台幣2.1億元，取得台灣農林位於苗栗縣銅鑼鄉土地，規劃布局健康照護產業園區。

三陽說明，此次取得土地主要供營運使用，按照成本及業務整體規劃，相關交易為附條件買賣，以喬松健康取得標的用地變更及通過主管機關審查，得以設立健康照護產業園區許可為前提條件執行。

根據年報和公開資訊觀測資料，三陽透過子公司上揚資產管理，持有台灣農林約28.3%股權，三陽董事長吳清源也是台灣農林董事長暨總經理。

根據經濟部工商登記資料，喬松健康於今年11月21日設立，實收資本額600萬元。

三陽 董事長 農林

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