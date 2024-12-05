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AI 加持新藥研發！醫療產業迎突破性成長契機

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

醫療產業股價近期受到政治不確定性，表現相對疲軟。不過，法人認為，不論從產業成長性、獲利表現來看，醫療類股都沒有看淡的理由，加上現在有AI輔助加速新藥開發，醫療產業研發潛力大增，在突破性研究的基礎下，利於擴大產業成長空間。

群益那斯達克生技ETF（00678）經理人李鈺涵表示，在經濟具韌性的支持下，加上金融緊縮環境不再，中長期股市仍可望維持多頭格局，在生技醫療產業方面，其相對不受景氣影響，且受惠於未來降息循環啟動，還有望吸引資金配置。

另外，醫療次產業各具題材支持，包括阿茲海默症、減肥藥、RSV疫苗等皆是每年超過百億的市場規模，而大型製藥公司也積極透過併購尋求成長機會，因此在產業發展穩健正向且投資題材豐碩之下，後市表現仍值得期待，建議投資人不妨透過生技相關ETF來參與，把握產業投資契機。

ETF 生技

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