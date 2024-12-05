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阿茲海默新藥、機器人手術熱 帶動醫療成長躍進

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

醫療產業搭配創新藥品推陳出新，近年特別是癌症、糖尿病、肥胖症、罕病、腦部疾病等創新療法新藥上市，帶動藥廠龍頭獲利快速成長。法人表示，MSCI醫療產業指數漲勢相對落後大型科技股，此時逢低布局醫療基金及ETF，一方面不錯過未來的成長性，另一方面可分散押注大型科技股的投資風險。

保德信指出，雖然短線受到美國政策不確定因素影響，然展望2025年醫療產業獲利成長率高，長期趨勢不變，近期醫療產業股價應已過度反應，不失為良好的進場時點。

PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔分析，近年市場最熱門的藥品為治療肥胖症的GLP-1藥物，事實上除了減重藥品，在已開發國家人口高齡化趨勢之下，延緩腦部退化相關的新型態阿茲海默症新藥也同樣受到市場矚目，目前共有兩大藥廠正在推出新藥搶市，預計到2030年，整體阿茲海默症藥物市場規模將超過70億美元。

江宜虔補充，阿茲海默症多發於65歲以上，會造成記憶力衰退、性格改變、判斷力下降，並漸漸失去自理生活能力，目前全球約有5,000萬名患者，而禮來藥廠的Donanemab是全球第一個針對類澱粉蛋白沉積的療法，減緩疾病惡化速度，已於今年7月拿到核准並將於全球上市。

江宜虔進一步指出，隨著精準醫療需求持續攀升，機器人手術同樣為近年發展迅速的醫療主題，機器人手術最大優勢在於能減少手術傷口、術後恢復快且較少併發症，更可增加手術執行效率，最著名的即為直覺外科推出的達文西單孔微創手術系統，由於能運用在多項腹腔器官手術，裝機量年成長高達14%。

微創手術 科技股 阿茲海默症

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