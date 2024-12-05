特力屋、和樂家居瞄準年末商機 有望帶動業績成長

特力（2908）旗下特力屋、和樂家居瞄準年末節慶商機，分別推出居家裝修服務與聖誕產品，有望帶動業績達雙位數成長。

特力屋行銷總監張瓈今表示，消費者對居家產品的剛性需求，可望帶動零售銷售動能，特力屋也持續強化服務行銷溝通，推廣「居家裝修中心」與「社區管家」等獨具特色的服務。再加上觀察到台灣老屋佔比高，2023年第2季更已攀升至53％左右，預計2024年將突破500萬戶，而六都中以北市老屋增幅最高，10年來增加約14％，形成龐大的修繕或煥新居家空間的需求，為了滿足這部分的消費者需求，特力屋除了大型賣場得以讓消費者一站購足之外，近年也開展社區店以便就近接觸、服務到潛在顧客。而居家裝潢修繕或是空間煥新的過程，對一般消費者來說較為陌生，因此由「居家裝修中心管理師」或「社區管家」來作為統一窗口，提供諮詢、選購、下訂單、到完工…完整一條龍的服務，給予消費者順暢的體驗過程。隨著社區店快速展店，特力屋以其專業與讓消費者安心、信賴的形象，裝修服務逐年成長，為營收注入雙位數成長動能。

為提供消費者最實惠且專業的居家煥新服務，於12月9日前於特力屋居家裝修中心購買廚具、衛浴、系統家具等，享滿3,000元現折300元限時優惠；另有居家煥新商品、各類家電等享5折起優惠價。

和樂家居則表示，自2016年起推出60公分高的聖誕小樹以及客製化服務以來，今年週銷售量與去年相較成長超過400%，可見小宅趨勢當道、收納空間有限的居家條件下，小巧易收納的聖誕小樹已成為多數民眾的首選。而去年首次舉辦的《聖誕小樹製造所》快閃店，甫推出就受到民眾佳評回饋，今年也將重返推出，並準備了超過百款聖誕新品，與多元豐富的聖誕聲光擺飾，預期今年聖誕檔期業績將達成雙位數成長。