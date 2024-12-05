八次預售屋建案聯合稽查 內政部四年來開罰近5千萬

內政部地政司5日報告健全不動產交易市場措施及執行情形，司長王成機表示，已在2021年及2023年兩次修正《平均地權條例》，推出一系列重點改革，另外，從2020年至今也發動八次預售屋建案聯合稽查，累計開罰4,734萬餘元。

王成機指出，政府積極打擊不動產炒作，平均地權條例先是在2021年7月1日修正施行，推動禁止預售屋紅單轉售，建商可以銷售紅單，但消費者不能轉賣；建立預售屋全面實價登錄及銷售前備查制度，以前只有代銷才須申報；實價登錄門牌地號溯及完整揭露；增訂實價登錄查核權及加重屢不改正的罰責等措施。

2023年7月1日再修正施行該條例，王成機說，這次修正重點包括管制私法人買受住宅，公司買住宅必須通報獲得許可；限制預售屋及新建成屋換約轉售，因為先前禁止轉賣，後來出現許多換約行為；重罰不動產炒作行為；建立檢舉獎金制度；解除預售屋買賣契約應申報登錄等措施，引導房市穩健有序發展。

為督促不動產業者落實法規並保障民眾購屋權益，內政部兵分二路進行，首先，從2020年10月起會同相關單位發動八次預售屋建案聯合稽查，查核350個建案，其中有219個建案有違規情形，裁罰案件136件，合計罰鍰4,734萬餘元，違規率也從第一次稽查聯合稽查86%，逐步降至第八次44%。

另外，也針對建案買賣契約條文進行稽查，王成機指出，業者在與消費者簽訂契約之前，都需要先將內容送至地方政府審查，從首次稽查違規率逾70%，到進期稽查已降至3.7%。

未來，內政部將持續進行強化違規樣態宣導，包括彙整違規錯誤態樣供參，像是紅單約定事項常見違規態樣、預售屋買賣契約條文常見錯誤態樣彙整表；輔導訂定公會版紅單範本；舉辦經驗分享座談會及透過地方政府宣導成效。

王成機補充，未來也將視房市交易情形不定期發動聯合稽查、精進相關措施，呼籲不動產業者應自律及善盡維護不動產交易安全與消費者保護義務。