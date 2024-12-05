台積電高雄廠周邊首見四房新建案 居富開發創意致勝

居富開發位於台積電（2330）高雄廠周邊的新建案5日動土，全案規劃2至4房產品，總價格帶1,000萬元至3,000萬元間，這也是高雄台積電生活圈首見4房新建案，有望成為區域房地產新主流。

居富開發總經理黃証彥指出，本案基地除了近台積電廠區，隨著新台17線預計2026年底完工，可快速抵達三鐵共構的左營高鐵站與左營高鐵科技之心計畫、美術館特區，北高雄重磅交通線加持高大特區，發展潛力雄厚。

生活機能方面，區域內家樂福賣場、藍田公園、高雄大學等優勢，持續吸引自住型科技新貴進場，菁英人口紅利帶動商圈蓬勃成長，房價帶將隨著拉高，科技富人區隱約成型。

居富開發5日動土的建案基地位於大學7街和大學32街口，面積910坪，規劃住家26至53坪、2至4房僅129戶，純住宅零店面，預計明年首季進場，市場評估房價將挑戰4字頭行情。

上市建商表示，高雄大學生活圈屬於楠梓推案核心，今年成交占比達43%，重要性不言可喻，包括興連城、城揚等建案先後動工，依實價登錄今年前十月每坪均價約33.7萬元，本案地點、規劃與建材品質都屬上等，房價將持續向上墊高。