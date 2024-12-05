台中品牌建商群雄爭霸 搶占千坪精華基地吸層峰客

台中房市推案量連年攀升，而精華地段的千坪以上的優質基地日益稀少，更顯難能可貴，專家指，具前瞻眼光的品牌建商，憑藉獨到眼光提前進駐、長期耕耘，早年精準布局、取得大基地，如今紛紛推出兼具獨特性與高端品質的精緻住宅，預料將為豪宅市場掀起新一波話題。

住展雜誌發言人陳炳辰指出，大基地建案最大的優勢，就在於其為打造優質居住環境的關鍵，「建商願意耐心等待、細心規劃後再推出，正是對居住品質的高度堅持，特別是能在精華地段買下大基地土地，不僅展現建商選地眼光之精準，更能透過充裕的規劃腹地，打造出更完善的生活機能與休憩空間」。

盤點品牌建商在大七期的土地布局與近期推案，如即將推出的「精銳ABBA瑞至」以2032坪的大基地優勢，並擁有三面臨路的開闊格局；「雙橡園1920」擁有1,920坪基地，特別著重於動線與服務；而「聯聚玉衡大廈」的1,838坪，則為該建設住宅案中最大坪數的基地，展現建商對居住空間的高度重視。

精銳建設早在16年前便以前瞻眼光，在單元二買下4筆面積各約2,000坪左右的精華地段，陸續推出多個展現建築美學的代表性建案；如今，位於大墩11街與文心南五路三段的大基地個案「精銳ABBA瑞至」，以兩棟18樓46、55坪四拼純住家大器規劃，和難得戶戶三面採光且樓高3.6米的高規格設計，吸引不少高資產族群的熱烈關注。

精銳建設協理張俊偉指出，隨著客戶對生活品質要求提升，大基地的規劃優勢更顯重要，除了七期擁有政經中心和商業發展優勢，緊鄰的單元二重劃區更以高綠覆率、低建蔽率打造低密度宜居環境，加上便捷的交通網絡，能快速銜接高鐵、74號快速道路及國道，深受企業主青睞，「大基地開發不只提供更完善的硬體規劃，更能打造與自然共生的生活氛圍，尤其『精銳ABBA瑞至』更是發揮公司七座樹木銀行豐沛資源的實力，為住戶打造森林級的景觀大宅，樹立中台灣高端住宅新標竿」。

聯聚建設以北斗七星中最亮恆星「玉衡Alioth」為題打造新案「聯聚玉衡大廈」，坐落秋紅谷生態公園首排，預計打造51層樓高的雙塔地標性建築，搭配60坪的宜居格局，並導入度假飯店級的公設規劃，展現大基地開發的獨特優勢。

「雙橡園1920」在1,920坪的開發範疇中，再次引進頂粵吉品餐飲團隊進駐，提供一日六餐、頂級桌宴等尊榮服務，打造真正的「雙橡園式酒店御邸」；目前預售實登揭示，該案每坪均價約78.5萬的定位、最高成交總價更來到5,935萬元，充分展現市場對優質大基地建案的肯定。