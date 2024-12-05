緊追台中、竹北最高房價來了！高鐵特區這建案每坪成交價衝99.5萬元

據實價登錄最新資料，新竹竹北高鐵特區「惠宇謙和」今年九月中樓層戶別44.3坪，以總價3,450萬元成交，以每個車位140萬元拆算後，該筆交易每坪成交均價達99.5萬元，距離百萬元僅一步之遙。

台灣房屋新竹園區直營店店長李羽儱指出，高單價社區冠軍的「惠宇謙和」，2020年預售時每坪成交價在32~35萬元之間，今年中才陸續交屋，成屋之後僅兩筆交易，扣除一筆親友特殊交易，等同於第一筆正式交易就跳升到逼近百萬元的行情。

李羽儱分析，該案創高價主因地點近高鐵、新竹台大分院竹北院區，周邊還有生醫園區，吸引科技業和醫界兩大高收入買盤，加上社區規劃符合高端需求，且稀有釋出，促使買方積極入手。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，近年新竹縣市高單價社區多集中在竹北高鐵特區、關埔竹科生活圈，並以竹科新貴為首要買盤，其中竹北高鐵則挾雙鐵交通優勢與廣大腹地，吸引重大開發進駐。

另外張旭嵐表示，關埔重劃區因鄰近園區、生活機能完善，被譽為竹科門戶，也讓兩大蛋黃區成為大新竹地區的指標豪宅聚落。