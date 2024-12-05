H2U永悅健康 提供 ESG 健康解決方案、2025啟動 IPO

H2U永悅健康於2024台灣醫療科技展重磅推出核心健康管理平台「H2U pano」，這是一套以AI智能和數據整合技術為核心，實現從健康需求探索到智能推薦精準健康方案，端對端的數位化健康支持，應用範圍涵蓋AI企業健康服務、數位整合行銷服務HMN(Health Media Network)到健檢中心加值增效解決方案。

展會期間，H2U亦攜手Microsoft微軟展示AI健康科技應用；同時H2U偕韓國最大醫檢集團SCL及台灣牛耳國際生技，三方共同簽署國際智慧醫療聯盟合作備忘錄，助力韓國高端醫療器材進駐台灣，並推動數位健康技術輸出海外。

H2U pano是專為個人健康管理全流程打造的數位健康平台，通過AI建模、數據分析及個性化健康服務，實現個人健康管理效率全面提升。pano從健檢前透過AI技術進行健康需求分析，構建個人專屬健康檔案並提供精準建議；針對企業則規劃年度健康檢查，助力實現ESG目標中的員工健康促進。

健檢中，pano藉由數據整合與AI輔助診斷技術，提升機構健檢效率與診斷精準度，實現健康趨勢透明化。健檢後，智能引擎根據檢查結果精準推薦使用者健康產品、運動處方及營養指導，並透過動態數據追蹤健康進展，確保長效的健康促進，提升業者收益與用戶體驗。

H2U創辦人暨執行長陳俊嘉表示：「H2U pano是台灣首創的端對端健康管理解決方案，結合預防醫學、智能診斷及數據驅動技術，為全民健康與生命品質的提升提供強力支持」。此外，H2U認為精準營養是未來健康管理的重要方向，積極響應並參與臺灣生活型態醫學會以精準營養協助促進全民健康的理念，引進美國FMD擬斷食方「Prolon」，以科學驗證的方式展現精準營養科技在健康管理中的應用價值與潛力。

H2U於十月獲得數位發展部產業署的「數位服務機構能量登錄」資格，彰顯其在人工智慧技術服務領域的卓越表現，H2U的技術服務涵蓋AI數據分析、個性化健康推薦及智慧診斷解決方案，充分展現以人工智慧技術驅動創新的能力，鞏固H2U在數位健康科技領域的領導地位，並為H2U持續推動健康管理數位化與規模化提供強有力的背書。

同時，本次展會首度呈現H2U與Microsoft微軟攜手合作，於H2U pano平台與生態系中推出各項AI應用服務。其中「H2U AI健康智能助理」，結合LLM（大語言模型）與RAG（檢索增強生成）技術，重新定義健康資訊的獲取方式。

在展會售首日H2U與SCL及牛耳國際共同簽署國際智慧醫療聯盟合作備忘錄，整合三方的數據、技術與資源，構建跨國健康科技合作平台，聯盟致力於引入韓國高端醫療器材如無痛注射器與牙科醫材，同時推動H2U的數位健康平台進軍國際市場。