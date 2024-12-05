資誠亮相醫療科技展 幫企業AI轉型推一把
2024台灣醫療科技展12月5日至8日登場，資誠（PwC Taiwan）攜手百家新創企業進駐南港展覽館一館4樓「創新技術特展」（Inno Zone）展區。資誠表示，展區聚焦人工智慧（AI）技術如何轉型醫療健康生態系，資誠將以專業洞見助力業者，把握生醫產業變革浪潮。
展會之前，12月3日至4日舉辦的「第七屆亞洲醫療科技創新論壇」（MEDTEX Summit Asia）中，資誠新加坡暨亞太區醫療健康產業負責人祖賓·達魯瓦拉（Zubin J. Daruwalla）應邀發表主題演講，以「Health AI & Improving the Clinical Adoption of Health Technologies」為題，闡述AI在醫療應用上的現況與未來。
祖賓指出，AI已重塑多個產業，其中醫療產業的應用可望優化治療方案、提升準確度並改善病患體驗，不過面對監管與倫理挑戰，醫療AI發展相較緩慢。他呼籲，業界應在創新與安全間取得平衡，並促進利害關係人的合作，共同建構完善的產業生態系。
資誠創新與AI智慧醫材產業主持會計師林冠宏進一步指出，台灣生醫產業擁有多樣化的資料與利害關係人網絡，若能全面應用AI，將釋放巨大價值潛力，建議業者在產品與服務設計中積極部署AI技術，以掌握市場先機。
資誠近期也發布《如何掌握AI趨勢，重塑生技製藥產業》報告，進一步分析生醫產業的未來轉型路徑。報告指出，台灣有雄厚的ICT（資通訊技術）實力與全球領先的醫療體系，具備發展AI數位醫療產品的優勢。
資誠生醫產業主持會計師周筱姿補充，衛福部今年成立負責任AI執行中心、臨床AI取證驗證中心和AI影響性研究中心，展現政府推動智慧醫療的決心，透過公私協力，台灣智慧醫療將在技術與政策面實現突破，為業界奠定永續發展的基石。
資誠於本次台灣醫療科技展的創新技術特展攤位（編號L518-F01），將展示最新AI技術如何應用於醫療場域，並提供產業顧問與實例解析。此外，展會匯聚50多家醫療體系、20家以上醫學會，以及來自美國、瑞士、日本等國際合作夥伴，共同呈現台灣健康產業完整供應鏈。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言