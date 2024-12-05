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台光電營收／11月63.36億元 第4季可望淡季不淡

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

銅箔基板廠商台光電（2383）5日公布11月營收，達63.36億元，較10月成長8.9%，較去年同期成長50.0%，累計前11月營收為579.69億元，年增56.7%。

法人預期，台光電第4季可望淡季不淡，甚至有機會逆勢季成長。

台光電先前提到，在各類伺服器、高階網通低損耗材料及低軌衛星通訊材料三大類產品的成長引擎帶動下，產能已接近全產全銷。因未來需求明確且台光電已在2023年成為此高階基板市場領導廠商，站上世界第一之位置。故台光電除既定2025年馬來西亞廠增加60萬張月產能，2025年中山廠也預計增加60萬張的月產能外，黃石廠再增購設備，在現有廠內添加30萬張月產能，預計在2025第2季末開始量產，2025年將增加約20%的產能，2026年增加約15%產能，為全球及本地客戶提供服務。

台光電 營收 馬來西亞

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