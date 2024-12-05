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郭智輝：健康醫療產值上看10兆 台灣AI優勢助攻

中央社／ 台北5日電

台灣醫療科技展今天開幕，經濟部長郭智輝表示，健康醫療產業產值上看新台幣10兆元，將建構多元且全面的大健康產業鏈，台灣也可結合AI、ICT等技術優勢，發展智慧醫療、醫美、健檢、保健食品和運動科學等領域。

郭智輝今天出席「2024第8屆台灣醫療科技展」開幕式致詞表示，歡迎世界各國貴賓來台參展，打造健康台灣是總統賴清德所提出的願景，也是內閣成員的目標，目標為8年內將國人平均餘命從79提升到82歲，讓國人活得健康。

隨著AI快速發展，郭智輝表示，各國紛紛投入發展智慧醫療，包括藥物開發、病情診斷分析、健康照護和醫護管理等領域，AI將大幅改善醫療科技的面貌，充分發揮精準醫療。

郭智輝表示，經濟部透過政策鼓勵台灣醫療生技產業，運用台灣AI、ICT等技術優勢，發展智慧醫療、醫美、健檢、保健食品和運動科學等領域，輔導企業朝向高附加價值和服務發展。

郭智輝表示，健康醫療市場龐大，值得台灣全力以赴，健康醫療產業是10兆元以上的大產業。相信透過政府和企業等共同努力，建構多元且全面的大健康產業鏈，可以打造台灣下一個護國群山，並維持國民的健全體魄。

郭智輝在開幕式後，與立法院長韓國瑜、生策會董事長王金平等人前往展場參觀經濟部產業技術司、中國醫藥大學、台北醫學大學、花蓮慈濟醫學中心、長庚醫療、明基佳世達和安永生活等展館。

第8屆台灣醫療科技展於12月5日至8日在台北南港展覽館1館舉辦，聚焦智慧醫療、精準醫療及全齡健康3大面向，集結特色醫療、智慧醫院、醫材設備、數位醫療、精準檢測、生技製藥、再生醫療、預防醫學、智慧健康、無齡長照等各領域頂尖機構與企業。

AI 生技產業 經濟部

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