雙北11區新案創新高 還有3區可望洗牌

今年上半年房市火熱，新案房價一飛衝天，住展雜誌彙整今年雙北市單價創區域新高之新案，共有11案，其中單價超過百萬元的為台北市萬華區「ASTER ONE」、文山區「元利四季莊園」以及新北市板橋區「三輝白昀」、永和區「頂溪大苑」。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，雖然今年上半年仍有創高行情，但下半年房市氛圍急速轉變，即使目前市場還未有感降價，但高價案已經難吸客，不少購屋族都在等待預售能有更多的議價空間，短期內房價要再衝高的動能已經轉弱。

據住展雜誌統計，今年中旬上場的「ASTER ONE」、「元利四季莊園」，以及「三輝白昀」分別來到單坪129.3萬元、122.4萬元，與123萬元，登上區域之首。另外，於今年初公開的「頂溪大苑」也讓永和區首見破百萬元案，以一坪107.8萬元奪下永和區單價之冠。

除了百萬宅外，新北市其他區亦有新案價刷新區域新高價，破單價9字頭的為三重區套房案「宏燁文旅」與林口區「富堡晶鑄」的露臺戶，8字頭的有新莊區「文華苑」露臺戶、土城區「新濠岳」，和蘆洲區「金世金典」，而泰山區「義泰華」與鶯歌區「金和昌仰沐」則分別以66.8萬元、55.6萬元榮登當地最高單價社區。

陳炳辰表示，雖然近期房市疲軟，但上半年景氣卻是風光明媚，這些創高價個案，不外乎擁有地段、品牌、小宅、稀缺性等特性，因此搶搭上半年熱潮創高峰，除了「義泰華」在今年下旬推案外，其餘皆是8月前進場，買氣熱絡下，建商敢開價，買盤敢入手，價格遂屢破新高。

進一步觀察創高價個案，包括台北市北萬華西門生活圈的「ASTER ONE」，新北市新板特區的「三輝白昀」、永和區頂溪地帶的「頂溪大苑」、三重區仁義重劃區的「宏燁文旅」、林口區捷運A9站區塊的「富堡晶鑄」、上新莊副都心重劃區的「文華苑」、泰山區塭仔圳重劃區的「義泰華」、鶯歌區鳳鳴重劃區的「金和昌仰沐」等，均因地而貴，個案坐落精華區域，具備發展利多，增添房價優勢。

再來，建商品牌也可讓新案價碼有向上動力，像是元利、三輝、皇翔等，買盤在出價上有一定認知，建商並無太多讓利空間，成就高價就不意外

另，部分地區新案稀缺，比方說永和區捷運頂溪站附近，或是蘆洲區的南港子重劃區皆有此況，有意購買預售案的選擇性少，物以稀為貴拉抬買氣與價位，體現在「頂溪大苑」、「金世金典」等案，又可觀察到小宅產品依舊吃香，創價案不乏此特性，尤其「宏燁文旅」與「新濠岳」更符合小坪數、低總價主流，換算單價趨於高檔仍受青睞。