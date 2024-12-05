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驚死人！新竹成屋成交一坪99.5萬 4社區破9字頭

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
竹北高鐵特區示意圖／台灣房屋提供
竹北高鐵特區示意圖／台灣房屋提供

竹科房價又衝高，實價揭露，今年九月，新竹竹北高鐵特區「惠宇謙和」中樓層戶別44.3坪，總價3450萬，將車位以每個140萬元拆算後，單價高達99.5萬元，距離百萬僅一步之遙。

台灣房屋新竹園區直營店店長李羽儱指出，高單價社區冠軍的「惠宇謙和」，2020年預售時單價32~35萬之間，今年中才陸續交屋，成屋之後僅兩筆交易，扣除一筆親友特殊交易，等同於第一筆正式交易就跳升到近百萬的行情。

主要因該社區地點近高鐵、新竹台大分院竹北院區，周邊還有生醫園區，吸引科技業和醫界兩大高收入買盤，加上社區規劃符合高端需求，且稀有釋出，促使買方積極入手。

台灣房屋根據實價登錄整理新竹地區2024年五大高單價社區，高鐵特區的「惠宇謙和」居冠，新竹市關埔重劃區的「富春居」緊追在後，單價97.3萬元。

第三名是竹北高鐵「竹科匯」，單價96.4萬元；第四名則是竹科附近的「寶睿博苑」，單價92.3萬元，前四名成屋最高成交單價，都登上九字頭，排名第五名是預售屋「富宇天雋」，與9字頭也相距不遠。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，近年新竹縣市高單價社區，多集中在竹北高鐵特區及關埔竹科生活圈，以竹科新貴為首要買盤，其中竹北高鐵則挾雙鐵交通優勢與廣大腹地，吸引重大開發進駐；關埔重劃區因鄰近園區、生活機能完善，被譽為竹科門戶，也讓兩大蛋黃區成為大新竹地區的指標豪宅聚落。

張旭嵐分析，進榜社區中，前四名都是屋齡5年內的新成屋，打破房價由預售屋領漲的一般認知。

她表示，新成屋締造房價天花板，主要有三個原因：一、小坪數搶手：新竹兩房加一車位的房型，從總價接受度和空間實用性，較符合新科新貴能力範圍，也比大坪數物件較易創下高單價行情。

二、新成屋稀缺：新竹房價漲速快，關埔和高鐵兩大重劃區的新成屋選擇有限，一有釋出就吸引自住買家目光重金快手搶購。

三、租金成本高：購買預售屋需等3至5年才能交屋，期間的租金支出高達可能超過百萬元，促使想住新房子的自住客，選擇低屋齡成屋。

李羽儱表示，關埔重劃區和竹北高鐵特區近高鐵站，有不少明星學校，是竹科新貴最嚮往的購屋區域，願意以高單價實現「卡位學區宅」，若為社區的高樓層戶別，還有景觀優勢，或因具備現成裝潢和家具，賣相好，也更具創價空間。

不過高價交易的時間，都在央行頒布第七波信用管制之前，當時的買家追價心態明顯比現在積極，第七波管制後的房市景氣收斂，但蛋黃區段的供給稀少，長期持有仍具增值機會，精華區段的社區，依舊有相當程度的價格支撐力道。

2024新竹五大高價社區 資料來源／台灣房屋
2024新竹五大高價社區 資料來源／台灣房屋

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