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國土署再創佳績！連續15年榮獲公共工程金質獎殊榮

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
國家檔案館工程獲金質獎建築類優等。國土署提供
國家檔案館工程獲金質獎建築類優等。國土署提供

行政院公共工程委員會4日公布「第24屆公共工程金質獎」得獎名單，國土署連續15年獲得「公共工程品質優良之特別貢獻獎」。國土署強調，作為國家專業工程機關，未來將持續接軌國際淨零碳排目標，應用創新工法，確保公共建設的永續發展。

另外，國土署辦理的「國家檔案館工程」榮獲建築類優等，「國立臺中科技大學中護健康學院綜合大樓新建工程」及「財政部高雄國稅局及勞動部職安署廳舍新建工程」則奪得建築類佳作。

國土署表示，「國家檔案館工程」位於新北市林口區，整體設計採自然共生理念，保留基地既有生態並串聯周邊運動公園，打造具公共性和共享性的空間，未來，檔案館將提供檔案典藏、展覽及教育功能，形塑國家記憶學習中心與友善環境，成為民眾近用國家檔案的窗口。

國立臺中科技大學中護健康學院綜合大樓新建工程，則是結合教學、實驗及研究需求，打造城市綠廊與節能永續校園空間，為培育護理健康專業人才創造良好環境。

國土署說，高雄國稅局及勞動部職安署廳舍新建工程，在施工期間克服鄰近工程開挖重疊等挑戰，創下兩基地同步施工與地下室建置完成的紀錄，其經驗成果已於2022大地工程學術研討會上發表，完工後，將提升多機關的行政效能，便利民眾洽公。

國土署指出，作為國家專業工程機關，推動各類公共建設橫跨教育、交通、環保及醫療等領域，同時注重品質、進度、安全及環境保護，未來將持續接軌國際淨零碳排目標，為國人打造高品質、可世代傳承的公共設施。

公共工程 勞動部 環保 生態

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