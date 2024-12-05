餐飲加薪潮又來了！爭鮮宣布加薪 兩年調薪24％預計招募1,200人

餐飲業加薪潮又來了！爭鮮餐飲集團5日表示，2025年底新增「資優人員津貼」以激勵員工，門市人員月薪最高達43,800元，調漲最高達9.2％。爭鮮重視作為第一線服務的門市員工，連兩年調薪總幅度最高達24.4％。

爭鮮餐飲集團目前共有5品牌、近300家門市，為全台店家數最多的迴轉壽司，明年度持續有拓店計畫，預計新開12家店，並釋出更多門市工作機會，預計招募1,200名人力。

爭鮮餐飲今公佈門市服務人員薪資上調政策，近兩年總幅度最高達24.4％。爭鮮集團旗下5個品牌，爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS、爭鮮gogo、MAGiC TOUCH、定食8，全台近300家門市，明年更預計拓展12間店家數，更釋出上千個工作機會。此外獎金制度包含年終、三節、績效獎金、在學員工獎學金、休閒活動獎金等，另規劃旅遊、進修課程補助、外地住宿津貼、門市免費供餐、員購優惠、年度健檢、節慶活動等福利。

爭鮮表示，視員工為公司重要資產，注重員工身心健康，倡導工作與生活間的平衡並推廣運動的重要性。公司定期安排健康檢查並鼓勵員工參與各類社團、活動，包含瑜珈課、TRX懸吊訓練類運動課程及球賽等休閒競賽。每年更自辦多場大型運動賽事，像是鐵人三項、馬拉松、環島路跑、日月潭泳渡等，經體育署表揚聘用運動指導員，並獲「運動企業認證」殊榮，可謂爭鮮人不可不知的「運動文化」。今年更以「勇敢突破、不斷進修，培養運動為本的超職舞台」榮獲「104 雇主品牌大賞-最佳吸引力獎」，更連續四年榮獲1111人力銀行頒布「幸福企業」獎項。

爭鮮也提供中高齡員工友善就業環境，鼓勵樂齡加入，尊重個別適性發展提供彈性工時選擇，在硬體採購大量輔助用具，以減少職務繁瑣及降低職業安全風險，加速員工操作上的適應。總部更釋出補助計劃讓中高齡員工可自主選擇業務相關課程進修。門市目前最高齡員工為77歲且為任職20年資深員工，門市多位阿嬤級員工服務態度親切深得客人喜愛。