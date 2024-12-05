洋基工程獲數據中心機電工程 在手訂單逾400億元
洋基工程成功接獲桃園數據中心機電工程，搶進數據中心領域，據統計，目前在手訂單金額超過新台幣400億元，創下新高，將有助明年營運表現。
洋基工程表示，今年除接獲艾司摩爾（ASML）林口統包工程，金額達98億元，還接獲桃園數據中心機電工程，金額達到80億至90億元規模，這是洋基工程首度接獲數據中心的工程案。
洋基工程估計，目前在手訂單金額超過400億元，較今年初的132.42億元增加267億元以上，並創下新高；在手訂單主要來自半導體及印刷電路板產業。
受客戶部分工程延遲影響，洋基工程今年前10月營收113.43億元，較去年同期減少14.72%。隨著新接工程不斷增加，在手訂單金額創高，洋基工程看好有助明年營運表現，營收有機會創下新高。
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