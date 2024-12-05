北市「運動宅」行情曝 這裡只要5字頭

根據台北市主計處指出，台北市民一周平均運動3.5次，每次運動逾1小時，為每次運動時間最久的縣市。永慶房產集團統計今年台北市12個行政區運動中心周遭中古屋，文山運動中心最親民，僅有5字頭。

信義、松山與中正的運動中心周邊單價最高，皆破百萬元大關。中山、內湖運動中心周遭房市交易最熱絡，今年均有逾千的交易量，相當於一天就成交3件。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，文山運動中心周邊房屋2024年平均單價為58.7萬元，是台北市唯一單價5字頭的運動中心，房價最為親民。

陳金萍表示，文山區離北市核心地區較遠，房價也較中心區實惠，文山區運動中心位於興隆路三段，周遭多以公寓、逾30年大型山坡地社區為交易主力，例如興隆社區、再興社區等，讓文山運動中心周遭成為台北市房價最友善區域。

信義、松山與中正運動中心皆坐落在該區精華地段，2024年周邊房屋單價均站上百萬元大關，尤其中正運動中心周遭房屋單價更來到105.5萬元。

陳金萍表示，中正運動中心位於信義路一段，鄰近中正紀念堂、台大醫院，且具備學區優勢，多所知名明星國中、小皆坐落於此，吸引不少有學區需求的家庭入主。眾多利多支撐中正運動中心周遭房價，為12行政區中最貴。

中山、內湖運動中心周邊房市交易最為熱絡，今年以來成交量皆站穩1000件大關，是台北市前二受歡迎的運動宅。

陳金萍表示，中山運動中心坐落中山北路二段，是台北市開發較早的區域，生活機能完備，加上中山區低總價的小坪數住宅產品多，民眾購屋負擔壓力較輕，亦是中山運動中心周遭房市交易熱絡的主因，2024年成交件數達1169件奪第一，是台北市交易最火熱的運動宅。