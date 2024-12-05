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今年雙北11區房價創新高 景氣不好？還有3區準備衝

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／住展雜誌提供
房市示意圖／住展雜誌提供

2024上半年房市火熱，新案房價一飛衝天，住展雜誌彙整實價資料，雙北總計有11區成交創新高，其中萬華區「ASTER ONE」，文山區「元利四季莊園」，板橋區「三輝白昀」，分別來到單坪129萬元、122萬元與123萬元。

另外，於今年初公開的「頂溪大苑」，也讓永和區見破百萬元案，一坪107.8萬元奪下永和區單價之冠。

除了上述四區，新北市三重、林口、新莊、土城、蘆洲、泰山、鶯歌也都有新案價刷新區域新高價。

單價9字頭的為三重區套房案「宏燁文旅」與林口區「富堡晶鑄」的露臺戶，8字頭的有新莊區「文華苑」露臺戶、土城區「新濠岳」，和蘆洲區「金世金典」。

泰山區「義泰華」與鶯歌區「金和昌仰沐」分別以66.8萬元、55.6萬元登上當地最高單價社區。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，上述創高價案僅「義泰華」在今年下旬推案，其餘皆是8月前進場，主要是買氣熱絡，建商敢開價，買盤敢入手，價格因此衝新高，另外基地位處精華區域，地段知名度高也是價格創高原因。

此外，部分地區新案稀缺，如永和區捷運頂溪站附近，或是蘆洲區的南港子重劃區等，預售案選擇性少，物以稀為貴，拉抬買氣與價位。

從創新高建案也可觀察到小宅產品依舊吃香，創價案不乏此特性，還有，建商品牌也扮演重要角色。

陳炳辰指出，雖然在央行重手打房下，房市買氣不佳，但目前市場還未有感降價，甚至雙北市還有區域傳出建商逆勢操作，打算開出創新高價，包括新店區、三重區、汐止區。

資料來源／住展雜誌
資料來源／住展雜誌

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