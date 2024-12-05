萬事達卡明年首創熟人共乘機場接送服務 最低458元起

呼朋引伴一起出國旅遊的人2025年有好康了，萬事達卡（Mastercard）公布2025全新卡友禮遇服務，將推出業界首創「熟人共乘」機場接送服務，只要持有萬事達卡任何卡種，都可享有2人成行共乘持卡人各自指定出發時間與接送地點的彈性接送機服務，以3人共乘計算，每人優惠價最低458元起。

也就是說，親友一同出國旅遊，不必先行選擇一地集合，也不必各自前往機場，只要刷萬事達卡就可以划算的價格，讓不同住處的同行者可以同車前往機場或是從機場返家。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文指出，根據萬事達卡調查台灣民眾消費型態與偏好，數據顯示有近半富裕族群旅遊時偏愛自由行勝於跟團，可以享受輕鬆不受限的行程，因此萬事達卡2025年除了提供世界卡等級以上持卡人尊享最低528元起的機場單趟接送優惠，同時也與e-go台灣租車啟動全新機場接送合作，首度推出不限名額單趟機場接送優惠838元起，為持卡人提供全面性的機場接送服務，同時提供電動車及油電車接送，共同實踐環境永續。

此外，為解決不同居住點親友間要額外花費時間集合出發的煩惱，萬事達卡2025年起攜手全鋒汽車推出業界首創「熟人共乘」機場接送服務，全持卡人皆能享有，2人即可成行，提供共乘持卡人各自指定出發時間與接送地點，以3人共乘計算，每人優惠價最低458元起。